¿Es obligatorio asistir a capacitaciones o reuniones fuera del horario laboral? Esto dice la ley

En muchas empresas, las capacitaciones laborales forman parte de los programas de mejora continua, bienestar y desarrollo de habilidades del personal. Estas actividades suelen ser dictadas por funcionarios internos o por expertos externos, y buscan optimizar procesos y resultados. Sin embargo, cuando estas jornadas se programan fuera del horario laboral, surge una pregunta frecuente entre los trabajadores: ¿es obligatorio asistir?

Según la Ley 2101 de 2021, la jornada laboral en Colombia actualmente es de 44 horas semanales y, a partir del 15 de julio de 2027, se reducirá a 42 horas sin afectar el salario. Cualquier actividad relacionada con el trabajo —incluyendo las capacitaciones— debe realizarse dentro de ese tiempo legal, salvo que exista un acuerdo previo entre empleador y trabajador.

Capacitaciones fuera del horario: cuándo son obligatorias y cuándo no

El Ministerio del Trabajo establece que las capacitaciones laborales solo pueden ser obligatorias fuera del horario laboral si ambas partes han llegado a un consenso formal. Es decir, el empleador no puede imponer la asistencia a actividades extralaborales sin acuerdo ni compensación económica.

En ausencia de ese acuerdo, la participación en dichas jornadas se considera trabajo adicional, por lo que debe pagarse como hora extra, con su respectivo recargo legal. Esta norma protege los derechos del trabajador y evita que las empresas extiendan la jornada sin retribución.

En resumen:

Las capacitaciones deben realizarse dentro del horario laboral.

Si se programan fuera del horario, deben contar con acuerdo mutuo.

Si son obligatorias y fuera del horario, se deben pagar como horas extras.

Derechos del trabajador y buenas prácticas empresariales

Las compañías que promueven la formación continua deben hacerlo respetando los límites legales y los tiempos personales de sus empleados. El respeto a la jornada laboral fortalece el clima organizacional, mejora la productividad y evita sanciones por incumplir la normativa laboral.

De igual forma, los trabajadores tienen derecho a negarse a asistir a capacitaciones fuera del horario si no se ha pactado previamente su carácter obligatorio o su compensación. Esto contribuye a un entorno laboral más justo y transparente.