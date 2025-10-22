Llaves registradas en Bre-B: cómo puede borrarlas o cambiarlas de banco

El sistema interoperable Bre-B, impulsado por el Banco de la República, lleva dos semanas en funcionamiento y ya se posiciona como una herramienta clave para los pagos inmediatos. Este servicio permite realizar transferencias las 24 horas del día, los siete días de la semana, con la ventaja de manejar diferentes tipos de llaves únicas que facilitan la identificación de las cuentas bancarias.

Entre las llaves disponibles se encuentran el correo electrónico, el número de celular, la cédula o una palabra clave. Estas opciones otorgan flexibilidad y mayor control a los usuarios, quienes pueden asociar, eliminar o trasladar su llave a otro banco en cualquier momento.

Cómo eliminar o modificar una llave Bre-B

Una duda frecuente entre los usuarios es si las llaves pueden eliminarse o cambiarse de banco una vez registradas. La respuesta es sí. El sistema permite borrar o modificar las llaves sin inconvenientes y reutilizar el mismo dato en otra entidad financiera (excepto si se trata de una llave genérica creada por el banco).

Para eliminar una llave Bre-B:

Ingrese al portal digital de su banco o a la aplicación móvil. Diríjase al apartado de “Bre-B” o “Mis llaves”. Seleccione la opción “Cancelar” o “Eliminar llave”. Confirme la acción para completar el proceso. Verifique que la llave haya sido eliminada correctamente.

Una vez eliminada, podrá usar ese mismo dato (por ejemplo, su número de celular) para crear una nueva llave en otro banco.

Para modificar una llave Bre-B:

Ingrese al portal digital de su entidad bancaria. Diríjase a la sección de Bre-B. Seleccione la llave que desea modificar. Haga clic en “Modificar llave” o una opción similar. Confirme el cambio y verifique que se haya actualizado correctamente.

Recomendaciones para evitar fraudes con Bre-B

El Banco de la República recomienda a los usuarios operar únicamente desde los canales oficiales de las entidades financieras. No se deben compartir las llaves Bre-B con terceros ni ingresar datos personales en sitios externos. Esta precaución es esencial para evitar estafas o suplantaciones.

Actualmente, el sistema permite enviar dinero a más de 220 entidades financieras, entre las que se destacan Bancolombia, Davivienda, Banco Caja Social, BBVA, así como plataformas digitales como Rappi Pay, Nequi y Daviplata.