DANE revela la tasa de desempleo en Colombia a mayo de 2026: bajó el último año

La directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Piedad Urdinola, reveló los resultados principales de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para mayo de 2026.

Según explicó, “las estadísticas del mercado laboral colombiano incorporan los lineamientos, recomendaciones y directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Además, se han incorporado estadísticas inclusivas, con un enfoque diferencial e interseccional, y un análisis diferenciado para las juventudes, poblaciones LGBT+, en condición de discapacidad y el campesinado.

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¿Qué revelan las cifras del DANE sobre el desempleo en Colombia a mayo de 2026?

De acuerdo con los datos revelados por Urdinola, la tasa de desempleo en las 13 principales áreas metropolitanas, que concentran cerca de dos tercios de los puestos formales de trabajo en el país, se redujo en mayo al 8,5%. Apenas en abril era del 8,8% y en mayo de 2025, del 9%.

Mientras, el desempleo a nivel nacional —incluidas las áreas rurales— se ubicó en el 8% a mayo de 2026. Un punto por debajo, en comparación con mayo de 2025, cuando estaba en un 9%.

De una población en edad de trabajar (PET) de 41.154.000 personas, a mayo de 2026, la población ocupada era de 24.583.000 personas y la población desocupada se mantiene en 2.144.000 personas.

En mayo de 2025, la PET era de 40.606.000 personas; la población ocupada, de 23.627.000 personas, y la población desocupada, de 2.347.000 personas. Cerca de 203.000 personas más que este año.

Sectores que más aportaron a la reducción de la tasa de desempleo:

Los sectores de comercio, alojamiento, alimentación, manufactura y actividades profesionales fueron los que más aportaron a la reducción del desempleo a mayo de 2026.

Sin embargo, el empleo informal sigue siendo un problema de grandes proporciones, alcanzando el 54,3% de la población ocupada; es decir, 13,3 millones de personas, frente a las 11,2 millones que tienen un empleo formal.