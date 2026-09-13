Esta es la nueva aerolínea que llegará al país y conectará a Bogotá con Orlando

El 10 de septiembre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo compartió un documento en el que reveló un importante anuncio en materia de economía para el país: la llegada de una nueva aerolínea.

Se trata de Frontier Airlines, una compañía norteamericana que llega a Colombia para abrir nuevas rutas con Estados Unidos y el Caribe.

Nueva aerolínea llegará a Colombia

El documento señala que la operación aún está a la espera de las aprobaciones pertinentes por parte del Gobierno Nacional, pero que está prevista para comenzar en diciembre del año en curso.

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Además, que inicialmente tendrá 14 frecuencias semanales con vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional de Orlando hacia Bogotá, Medellín y Cartagena.

Luego, para marzo del 2027, aumentará a 15 frecuencias semanales cuando la ruta hacia Bogotá opere de manera diaria.

Esta nueva llegada se dio gracias al trabajo articulado entre el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, ProColombia y demás actores del sector que buscan aumentar y fortalecer la conexión internacional de Colombia.

Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo, aseguró que “la llegada de Frontier a Colombia significa más que nuevas rutas: significa más posibilidades para que viajeros, empresarios e inversionistas se encuentren con nuestro país. Cada nueva conexión abre una puerta al turismo, al comercio y a nuevas oportunidades para los colombianos.”

Por su parte, Daniel Camejo, vicepresidente de Frontier Airlines, dijo que la llegada de la aerolínea significa la primera incursión en Suramérica.

“Esta entrada a Colombia marca un hito muy importante para Frontier. Bogotá, Medellín y Cartagena serán nuestros primeros destinos en el país y esta expansión representa nuestra primera incursión en Suramérica. Colombia es un mercado estratégico y esto es apenas el comienzo de lo que queremos construir y desarrollar aquí”.