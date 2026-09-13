Esta es la nueva aerolínea que llegará al país y conectará a Bogotá con Orlando
Una nueva conexión aérea entre Bogotá y Orlando está próxima a convertirse en una opción para los viajeros colombianos.
Noticias RCN
03:35 p. m.
El 10 de septiembre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo compartió un documento en el que reveló un importante anuncio en materia de economía para el país: la llegada de una nueva aerolínea.
Se trata de Frontier Airlines, una compañía norteamericana que llega a Colombia para abrir nuevas rutas con Estados Unidos y el Caribe.
Nueva aerolínea llegará a Colombia
El documento señala que la operación aún está a la espera de las aprobaciones pertinentes por parte del Gobierno Nacional, pero que está prevista para comenzar en diciembre del año en curso.
Además, que inicialmente tendrá 14 frecuencias semanales con vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional de Orlando hacia Bogotá, Medellín y Cartagena.
Luego, para marzo del 2027, aumentará a 15 frecuencias semanales cuando la ruta hacia Bogotá opere de manera diaria.
Esta nueva llegada se dio gracias al trabajo articulado entre el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, ProColombia y demás actores del sector que buscan aumentar y fortalecer la conexión internacional de Colombia.
Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, Industria y Turismo, aseguró que “la llegada de Frontier a Colombia significa más que nuevas rutas: significa más posibilidades para que viajeros, empresarios e inversionistas se encuentren con nuestro país. Cada nueva conexión abre una puerta al turismo, al comercio y a nuevas oportunidades para los colombianos.”
Por su parte, Daniel Camejo, vicepresidente de Frontier Airlines, dijo que la llegada de la aerolínea significa la primera incursión en Suramérica.
“Esta entrada a Colombia marca un hito muy importante para Frontier. Bogotá, Medellín y Cartagena serán nuestros primeros destinos en el país y esta expansión representa nuestra primera incursión en Suramérica. Colombia es un mercado estratégico y esto es apenas el comienzo de lo que queremos construir y desarrollar aquí”.