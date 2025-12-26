¡Importante precio del dólar en Colombia hoy 26 de diciembre de 2025! Así se cotizó

El precio del dólar en Colombia amaneció este 26 de diciembre de 2025 con una Tasa Representativa del Mercado de 3.706,94 pesos.

De esa manera, respecto al 24 de diciembre de 2025, que fue el último día en el que había cerrado la divisa estadounidense, la Tasa Representativa del Mercado tuvo un descenso notable de 52,54 pesos.

En medio de esa realidad, el precio promedio para que las casas de cambio compren dólares está siendo de 3.690 pesos, mientras que para que los vendan se ha situado en 3.810 pesos.

No obstante, en las principales ciudades del país se han detectado las siguientes tarifas:

Bogotá: 3.730 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.850 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

Cali: 3.720 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.850 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

Medellín: 3.640 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.790 pesos para que se los vendan a los ciudadanos.

Precio del dólar en Colombia hoy 26 de diciembre de 2025: estos son los datos más importantes

El precio del dólar en Colombia, a diferencia del viernes de la semana anterior (19 de diciembre de 2025), bajó 167.77 pesos, lo que representa un descenso del 4.33%.

Por otra parte, en comparación con el valor que el dólar alcanzó en Colombia hace un mes (26 de noviembre de 2025), se detectó una reducción de 99.22 pesos, que equivalen al 2.61%.

Además, respecto al precio que el dólar registró hace un año (26 de diciembre de 2024), la disminución fue de exactamente 674 pesos.

Y, por último, haciendo el balance con la Tasa Representativa del Mercado con la que el dólar inició el 2025, la deducción fue de 702.21 pesos, que representan el 15.93%.

Precio del dólar en Colombia: así se ha movido la Tasa Representativa del Mercado durante la semana

A excepción del lunes, el dólar en Colombia ha abierto por debajo de los 3.800 pesos. Las variaciones de la Tasa Representativa del Mercado han sido las siguientes: