Durante varios años, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha consolidado su estrategia de remates y subastas virtuales como un mecanismo eficiente para comercializar mercancías que han sido declaradas en abandono, decomisadas o recibidas en dación de pago.

Para los ciudadanos, estas subastas se presentan como una oportunidad única de adquirir vehículos (carros, camionetas y motocicletas) a precios competitivos, en ocasiones inferiores al valor comercial del mercado.

A diferencia de los métodos tradicionales de compraventa, los remates de la DIAN se rigen por un proceso estrictamente regulado. En la actualidad, la entidad utiliza la plataforma "El Martillo" del Banco Popular como su principal canal para subastas públicas. Este sistema garantiza transparencia y permite que personas naturales y jurídicas de todo el país participen de forma 100% virtual.

Sin embargo, el atractivo de conseguir un vehículo a bajo costo ha sido aprovechado por redes criminales. Recientemente, la DIAN emitió una alerta nacional por estafas relacionadas con supuestos remates de carros. Los delincuentes están utilizando una sofisticada modalidad de suplantación que ha dejado a varias víctimas con millonarias pérdidas económicas.

Alertan por peligrosa estafa con supuestos remates de carros de la DIAN: así funciona

Los estafadores operan principalmente a través de redes sociales (Facebook e Instagram), cadenas de WhatsApp y sitios web fraudulentos que imitan la estética oficial del Gobierno. El "gancho" es siempre el mismo: vehículos de alta gama con precios hasta un 70% por debajo del mercado, bajo la excusa de una "entrega inmediata" o un "remate directo por liquidación judicial".

De acuerdo con la entidad aduanera, los delincuentes utilizan nombres y cédulas falsas de supuestos funcionarios. En otro de los casos, estos mismos envían correos desde dominios no oficiales (ejemplo: rematesjudiciales@dian-gov.co o ventas@diancolombia.co).

Cuando el cliente se engancha, se exigen anticipos de dinero (entre el 10% y el 20% del valor) mediante transferencias a cuentas de ahorros personales o giros, alegando que es para "gastos de documentación" o para "apartar el cupo".

La DIAN es enfática: la entidad nunca solicita dinero por fuera de la plataforma El Martillo o del Banco Agrario. Ningún funcionario está autorizado para vender vehículos de forma directa ni para recibir pagos por WhatsApp.