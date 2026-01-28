CANAL RCN
Economía

Alertan por peligrosa estafa con supuestos remates de carros de la DIAN: así funciona

Desde la entidad se lanzó una alerta a millones de colombianos por esta nueva modalidad de fraude.

Foto: Freepik

Noticias RCN

enero 28 de 2026
08:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante varios años, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha consolidado su estrategia de remates y subastas virtuales como un mecanismo eficiente para comercializar mercancías que han sido declaradas en abandono, decomisadas o recibidas en dación de pago.

Para los ciudadanos, estas subastas se presentan como una oportunidad única de adquirir vehículos (carros, camionetas y motocicletas) a precios competitivos, en ocasiones inferiores al valor comercial del mercado.

DIAN ofrece 'salvavidas' a colombianos en mora por renta 2025: estas son las facilidades de pago
RELACIONADO

DIAN ofrece 'salvavidas' a colombianos en mora por renta 2025: estas son las facilidades de pago

A diferencia de los métodos tradicionales de compraventa, los remates de la DIAN se rigen por un proceso estrictamente regulado. En la actualidad, la entidad utiliza la plataforma "El Martillo" del Banco Popular como su principal canal para subastas públicas. Este sistema garantiza transparencia y permite que personas naturales y jurídicas de todo el país participen de forma 100% virtual.

Sin embargo, el atractivo de conseguir un vehículo a bajo costo ha sido aprovechado por redes criminales. Recientemente, la DIAN emitió una alerta nacional por estafas relacionadas con supuestos remates de carros. Los delincuentes están utilizando una sofisticada modalidad de suplantación que ha dejado a varias víctimas con millonarias pérdidas económicas.

Alertan por peligrosa estafa con supuestos remates de carros de la DIAN: así funciona

Los estafadores operan principalmente a través de redes sociales (Facebook e Instagram), cadenas de WhatsApp y sitios web fraudulentos que imitan la estética oficial del Gobierno. El "gancho" es siempre el mismo: vehículos de alta gama con precios hasta un 70% por debajo del mercado, bajo la excusa de una "entrega inmediata" o un "remate directo por liquidación judicial".

De acuerdo con la entidad aduanera, los delincuentes utilizan nombres y cédulas falsas de supuestos funcionarios. En otro de los casos, estos mismos envían correos desde dominios no oficiales (ejemplo: rematesjudiciales@dian-gov.co o ventas@diancolombia.co).

Cuando el cliente se engancha, se exigen anticipos de dinero (entre el 10% y el 20% del valor) mediante transferencias a cuentas de ahorros personales o giros, alegando que es para "gastos de documentación" o para "apartar el cupo".

La DIAN es enfática: la entidad nunca solicita dinero por fuera de la plataforma El Martillo o del Banco Agrario. Ningún funcionario está autorizado para vender vehículos de forma directa ni para recibir pagos por WhatsApp.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cesantías

La dura multa que podría enfrentar por retirar sus cesantías de manera ilegal: mucho ojo

Trabajo

Trabajadores por prestación de servicios en Colombia recibirían nuevo subsidio en 2026

Servicios públicos

Cómo reducir el costo de los servicios públicos: estrategias de ahorro para las empresas en 2026

Otras Noticias

Radamel Falcao García

Falcao salió al frente y fue directo con hinchas de Millonarios: “Los necesitamos”

Cientos de personas llegaron hasta el hotel de concentración de Millonarios y Falcao García tomó la palabra ante todos.

Cundinamarca

¿Dudas sobre la muerte de Liam Gael? Abogado entregó más detalles del repentino giro

A casi cuatro meses de que el bebé de 11 meses falleciera, el caso tuvo un giro tras la captura del papá.

Yeison Jiménez

Jessi Uribe habló por primera vez sobre el proceso legal que inició tras muerte de Yeison Jiménez

España

Declaran la alerta máxima en Madrid por tormenta de nieve: servicios de transporte están colapsados

OMS

¿Qué es el virus Nipah, la infección que ha encendido las alarmas en la India?