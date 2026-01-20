DIAN ofrece 'salvavidas' a colombianos en mora por renta 2025: estas son las facilidades de pago

En un esfuerzo por fortalecer el recaudo nacional y ofrecer alternativas de alivio financiero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha lanzado una nueva convocatoria dirigida a los contribuyentes que presentan saldos pendientes por el impuesto de renta correspondiente al año gravable 2024 (presentado en 2025).

La entidad recordó que, bajo el marco del Artículo 814 del Estatuto Tributario, los ciudadanos y empresas cuentan con la posibilidad de suscribir facilidades de pago. Estas herramientas permiten fragmentar la deuda total (que incluye el capital, los intereses de mora y las sanciones) en cuotas periódicas, ajustándose a la capacidad financiera del deudor.

Estas son las facilidades de pago que ofrece la DIAN

Según fuentes de la DIAN, existen dos modalidades principales dependiendo del tiempo de financiación:

Plazos de hasta 12 meses: En estos casos, el trámite es simplificado y, por lo general, no requiere de garantías reales (como hipotecas o pólizas), siempre que el contribuyente no haya incumplido acuerdos previos en el último año.

Plazos de hasta 5 años: Para deudas mayores que requieran más de un año para su cancelación, se exige la constitución de garantías que respalden el pago, tales como avales bancarios o garantías personales (estas últimas solo si la deuda es inferior a 3.000 UVT).

La gran novedad para este inicio de 2026 es la implementación de alivios derivados del Decreto de Emergencia Económica 1390 de 2025. Esta normativa permite una reducción transitoria en la tasa de interés moratorio y en el valor de las sanciones para quienes decidan ponerse al día de manera voluntaria.

Incluso, la DIAN ha señalado que aquellos contribuyentes que omitieron su declaración de renta en 2025 podrán subsanar esta falta con condiciones especiales si realizan el pago correspondiente antes del 30 de abril de 2026.

La autoridad tributaria advirtió que el incumplimiento de las obligaciones fiscales no solo genera intereses que crecen diariamente a la tasa de usura, sino que también faculta a la DIAN para iniciar el rastreo de bienes.

"Nuestro objetivo no es el embargo, sino el cumplimiento. Por eso invitamos a los morosos a que se acerquen a nuestras oficinas o utilicen los canales digitales antes de que la deuda se vuelva insostenible", señalaron voceros de la entidad.