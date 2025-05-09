La sencilla trampa con la que están robando datos de tu tarjeta de crédito en Colombia

En Colombia, cada vez aparecen nuevas modalidades de fraude digital que ponen en riesgo a los usuarios de tarjetas de crédito.

Una de las más recientes es tan sencilla como peligrosa, pues utiliza información pública para engañar a las personas y robar su dinero.

El creador de contenido financiero, Nicolás Gil, advirtió que “los BIN de las tarjetas son públicos, por eso nunca vayan a confiarse de que les den estos datos para entregar el resto de números de la tarjeta”.

Así funciona la estafa con los BIN de las tarjetas

Las tarjetas de crédito tienen 16 dígitos. El primero indica la franquicia: 3 corresponde a American Express, 4 a Visa y 5 a MasterCard.

Los números del 1 al 6 forman el BIN (Bank Identification Number), que identifica al banco y al tipo de tarjeta. Estos BIN son públicos y cualquier persona puede consultarlos en internet.

Los estafadores utilizan esta información para hacerse pasar por empleados del banco. Llaman a la víctima, le mencionan los seis primeros dígitos de la tarjeta para ganar confianza y luego piden completar los números restantes junto con la fecha de vencimiento y el código de seguridad (CVC).

De esta manera, logran acceder a las cuentas y realizar compras fraudulentas, hasta desocuparlas.

Recomendaciones para no caer en la trampa

La estrategia suele iniciar con una llamada en la que advierten sobre supuestas compras no reconocidas. Sin embargo, los bancos nunca solicitan datos confidenciales por teléfono.

En caso de recibir un contacto de este tipo, lo más seguro es colgar de inmediato y entrar a la aplicación oficial o llamar directamente a la entidad bancaria para verificar si existe algún movimiento irregular.

“Cuando te llamen no des ningún dato. Revisa tu aplicación o llama de una vez al banco”, concluyó Nicolás Gil, quien insiste en que la prevención y la desconfianza son la mejor herramienta para frenar este tipo de estafas.