¡No conteste! Llamadas desde números +811 esconden peligrosa estafa en Colombia

En los últimos meses, una nueva modalidad de fraude telefónico ha puesto en alerta a los usuarios de móviles en Colombia y México.

Se trata de las llamadas que aparecen con el prefijo +811, aparentemente inofensivo, pero que es utilizado por ciberdelincuentes para engañar a las personas y obtener información personal o incluso generar cobros inesperados.

Según el portal especializado en seguridad digital ADSLZone, los estafadores detrás de estas llamadas emplean diversas estrategias para manipular a las víctimas y obtener información sensible.

¿Qué es la estafa Wangiri y cómo opera?

El fraude con números que inician por +811 está relacionado con la llamada estafa Wangiri, también conocida como “one-ring scam”.

Consiste en que el usuario recibe una llamada internacional que apenas dura unos segundos; al colgar, el objetivo es que la víctima devuelva la llamada.

Al hacerlo, el usuario queda conectado con líneas de tarifa premium internacional, cuyos costos pueden llegar hasta 50 dólares por minuto, según reportes de entidades financieras como AGCU. Esto significa que, sin darse cuenta, la persona termina pagando sumas altas que van directamente a los bolsillos de los delincuentes.

El comportamiento típico es una llamada corta, desconectada rápidamente, con el fin de despertar la curiosidad y hacer que el receptor marque de regreso.

¿Por qué con el prefijo +811 y cómo afecta en Colombia?

Aunque parezca legítimo, el número +811 no corresponde a ningún país. En Norteamérica, por ejemplo, el 811 es un número de servicio interno, no un código internacional. Por eso, recibir una llamada con ese prefijo es una señal de alerta.

En Colombia, el mecanismo es aún más delicado, pues si devuelves la llamada, tu operador (Claro, Movistar, Tigo, WOM, etc.) la cobrará como internacional, y el dinero irá a parar a los estafadores.

La recomendación de los expertos en ciberseguridad es simple, pues si ve un número con +811, no lo conteste, no devuelva la llamada y, de ser posible, bloquéelo de inmediato.