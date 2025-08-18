CANAL RCN
¿Cuáles son las diferencias de Bre-B con Transfiya y Nequi?

En diálogo con Noticias RCN, un experto indicó cuáles considera son las diferencias de Bre-B con los otros dos sistemas.

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 18 de 2025
02:04 p. m.
Desde el 14 de julio, las personas han podido registrar sus llaves de Bre-B. Además, desde el 22 de septiembre podrán ser utilizadas para hacer pagos inmediatos. La herramienta ha sido innovadora, aunque hay algunas inquietudes sobre sus beneficios.

Bre-B es una herramienta, ahora regulada por el Banco de la República, que busca bajar el uso del efectivo. El propósito es poder mover el dinero sin la barrera de las entidades. Es decir, no tener que esperar, sino que sea inmediato.

La llegada de Bre-B

Anteriormente, había dos métodos similares: Nequi y Transfiya. ¿En qué se parecen con Bre-B? Frente a ello, el cofundador de Bold, Jorge Ulloa, habló con Noticias RCN y explicó las similitudes, así como los puntos diferenciales.

Por un lado, sostuvo que el principal cambio es la experiencia del usuario: “Con Bre-B es mucho más sencillo y se podría decir que las billeteras, de alguna manera, también han aportado, no tanto en interoperabilidad porque son ecosistemas cerrados”.

Otro punto importante es que Bre-B cuenta con la administración del Banco de la República, en esta motivación de adecuar a todas las entidades financieras a unos estándares digitalizados.

¿En qué se parece y diferencia con Nequi y Transfiya?

Para Ulloa, una de las grandes diferencias es la interoperabilidad. “Una de las grandes diferencias es la interoperabilidad. Si bien existe Nequi, sabemos que funciona muy bien con Bancocolombia y DaviPlata con Davivienda. Pero con Bre-B se va a incluir a toda la banca y entidades financieras. Entonces yo estoy en el banco uno, transfiero al banco dos y la plata llega en pocos segundos”, explicó.

Un aspecto importante con Transfiya es que hay que aceptar el dinero. Con Bre-B eso no ocurre, sino que es más interoperable, según explicó el cofundador.

Las empresas, independiente del tamaño, que se queden por fuera de esto, podrían tener unas implicaciones negativas porque la apuesta a nivel del Banco Central y de los bancos es grandísima.

