CANAL RCN
Economía

“No podrás acceder”: Nequi confirma suspensión temporal de su app en este día de agosto

Nequi anunció que realizará mantenimiento en su app el 18 de agosto, durante el cual no estará disponible por una hora.

“No podrás acceder”: Nequi confirma suspensión temporal de su app en este día de agosto
Foto: edición

Noticias RCN

agosto 16 de 2025
02:20 p. m.
Nequi informó a sus usuarios que realizará una actualización programada en su aplicación, lo que provocará una interrupción temporal del servicio durante el mes de agosto.

El anuncio busca que los clientes se preparen y puedan tomar las previsiones necesarias para no verse afectados al momento de hacer transferencias y pagos.

En un comunicado, la plataforma detalló que la pausa operativa se llevará a cabo entre las 11:00 pm del lunes 18 de agosto y las 12:00 am del martes 19 de agosto de 2025.

Horario de actualización y servicios disponibles

Durante la hora que dure el mantenimiento, los usuarios no podrán acceder a la aplicación ni realizar movimientos desde ella.

Sin embargo, Nequi aclaró que ciertos servicios seguirán activos para evitar interrupciones totales en las transacciones.

"En Nequi siempre estamos mejorando para que puedas mover tu plata fácil y #ATuRitmo. Por eso, el lunes 18 de agosto entre las 11:00 pm y el martes 19 de agosto a las 12:00 am, haremos una actualización a la app y durante ese tiempo no podrás acceder a ella", explicó la APP.

Y agregó que “durante este tiempo podrás pagar con tu Tarjeta Nequi Visa y hacer pagos y recargas con PSE”.

Aplicación de Nequi

Esto significa que las compras con la Tarjeta Nequi Visa, así como los pagos y recargas a través de PSE, seguirán funcionando con normalidad durante la actualización.

Motivo del mantenimiento y recomendaciones de Nequi

Nequi explicó que este tipo de actividades son rutinarias y tienen como objetivo mejorar la estabilidad, seguridad y experiencia de uso de la aplicación.

La recomendación para los usuarios es realizar con antelación cualquier operación que requiera acceso directo a la aplicación, evitando así contratiempos en la hora establecida para la actualización.

