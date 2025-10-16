CANAL RCN
Economía

Estas son las nuevas funciones de Daviplata tras el relanzamiento de la aplicación

La plataforma digital de Davivienda se transforma en una neobanca con tarjetas sin cuota de manejo, rentabilidad del 8,25 % EA y servicios diseñados para jóvenes, emprendedores y extranjeros.

Daviplata
FOTO: Davivienda

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
07:04 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

DaviPlata, la billetera digital de Davivienda, presentó una nueva versión de su aplicación con cambios en imagen, servicios y productos financieros. La plataforma, que cuenta con más de 19 millones de usuarios en el país, busca consolidarse como una neobanca con operaciones 100 % digitales.

Daviplata sorprendió a millones de usuarios con nuevas funciones que tendrá: téngalo en cuenta
RELACIONADO

Daviplata sorprendió a millones de usuarios con nuevas funciones que tendrá: téngalo en cuenta

El relanzamiento incluye mejoras en ahorro, pagos y movilidad, así como la integración al sistema Bre-B del Banco de la República, que permite transferencias inmediatas entre entidades financieras.

Tarjetas digitales sin cuota de manejo y ahorro con rentabilidad

Entre las principales novedades están la tarjeta de crédito DaviPlata, completamente digital y sin cuota de manejo, con cupos desde $500.000 y pagos a un mes sin intereses, disponible inicialmente para 1,6 millones de usuarios.

También se lanzó la tarjeta débito digital, que permite compras nacionales e internacionales en plataformas como Amazon, Mercado Libre o Netflix, y pagos físicos mediante tecnología NFC con G Pay y próximamente Apple Pay.

Adicionalmente, la aplicación incorpora los Bolsillos Daviplata, una función que ofrece rentabilidad del 8,25 % efectivo anual (EA) desde el primer peso, sin monto mínimo ni plazos.

Servicios para jóvenes, extranjeros y pequeños negocios

DaviPlata amplió su alcance a nuevos grupos de usuarios:

  • Extranjeros residentes pueden abrir cuentas con Cédula de Extranjería o Permiso de Permanencia Temporal (PPT).
  • Jóvenes acceden a beneficios en entretenimiento, como descuentos en cines y preventas de conciertos.
  • Emprendedores y pequeños negocios disponen de ventas con QR y Llaves sin costo, abonos inmediatos, y opciones de recaudo en más de 41.000 puntos del país.

La app también amplía sus soluciones para movilidad: permite pagar transporte público, parqueaderos, peajes, multas y tiquetes intermunicipales directamente desde el saldo de DaviPlata.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado oficial de Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 15 de octubre

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 15 de octubre de 2025

Impuestos

Esto deben saber los viajeros sobre el impuesto al salir de Colombia: ¿Quiénes están exentos de pagarlo?

Otras Noticias

Accidente de tránsito

Motociclista murió arrollado por una llanta de un SITP en la Avenida Rojas: ¿cómo fue el accidente?

El siniestro ocurrió a las 5:50 de la mañana en el sentido norte–sur, a la altura de la calle 55.

Alfredo Morelos

La fuerte y drástica sanción para Alfredo Morelos por simular penal frente a Chicó

El Comité Disciplinario del FPC dio a conocer la drástica sanción para Alfredo Morelos, de Atlético Nacional.

Gaza

Netanyahu reitera su compromiso de recuperar los cuerpos de los rehenes en Gaza

Enfermedades

Microplásticos son asociados con los cambios en el microbioma intestinal, según investigación

Artistas

“Cásense con capitulación”: el contundente consejo de Daddy Yankee a los jóvenes