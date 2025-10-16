Estas son las nuevas funciones de Daviplata tras el relanzamiento de la aplicación
La plataforma digital de Davivienda se transforma en una neobanca con tarjetas sin cuota de manejo, rentabilidad del 8,25 % EA y servicios diseñados para jóvenes, emprendedores y extranjeros.
Noticias RCN
07:04 a. m.
DaviPlata, la billetera digital de Davivienda, presentó una nueva versión de su aplicación con cambios en imagen, servicios y productos financieros. La plataforma, que cuenta con más de 19 millones de usuarios en el país, busca consolidarse como una neobanca con operaciones 100 % digitales.
El relanzamiento incluye mejoras en ahorro, pagos y movilidad, así como la integración al sistema Bre-B del Banco de la República, que permite transferencias inmediatas entre entidades financieras.
Tarjetas digitales sin cuota de manejo y ahorro con rentabilidad
Entre las principales novedades están la tarjeta de crédito DaviPlata, completamente digital y sin cuota de manejo, con cupos desde $500.000 y pagos a un mes sin intereses, disponible inicialmente para 1,6 millones de usuarios.
También se lanzó la tarjeta débito digital, que permite compras nacionales e internacionales en plataformas como Amazon, Mercado Libre o Netflix, y pagos físicos mediante tecnología NFC con G Pay y próximamente Apple Pay.
Adicionalmente, la aplicación incorpora los Bolsillos Daviplata, una función que ofrece rentabilidad del 8,25 % efectivo anual (EA) desde el primer peso, sin monto mínimo ni plazos.
Servicios para jóvenes, extranjeros y pequeños negocios
DaviPlata amplió su alcance a nuevos grupos de usuarios:
- Extranjeros residentes pueden abrir cuentas con Cédula de Extranjería o Permiso de Permanencia Temporal (PPT).
- Jóvenes acceden a beneficios en entretenimiento, como descuentos en cines y preventas de conciertos.
- Emprendedores y pequeños negocios disponen de ventas con QR y Llaves sin costo, abonos inmediatos, y opciones de recaudo en más de 41.000 puntos del país.
La app también amplía sus soluciones para movilidad: permite pagar transporte público, parqueaderos, peajes, multas y tiquetes intermunicipales directamente desde el saldo de DaviPlata.