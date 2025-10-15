Daviplata sorprendió a millones de usuarios con nuevas funciones que tendrá: téngalo en cuenta

Davivienda ha anunciado el relanzamiento de su popular plataforma DaviPlata, introduciendo un conjunto de nuevas funcionalidades diseñadas para sus más de 19 millones de clientes.

La principal novedad y foco de la transformación es la incorporación de "bolsillos" de ahorro con una "alta remuneración", una característica que posiciona a DaviPlata no solo como una herramienta transaccional, sino también como una plataforma de fomento al ahorro activo y rentable.

El anuncio, hecho por de la entidad financiera, subraya el compromiso del banco con la inclusión financiera y la innovación, especialmente en un contexto de creciente competencia en el sector fintech y la reciente entrada en operación del sistema de pagos inmediatos Bre-B del Banco de la República.

La renovación de DaviPlata pretende modernizar la experiencia del usuario y expandir las capacidades del neobanco, que ya cuenta con una cobertura en el 99% de los municipios del país.

Novedades que tendrán los clientes de Daviplata

La función más destacada es la de los nuevos Bolsillos DaviPlata con alta remuneración. Estos "bolsillos" son espacios virtuales dentro de la aplicación donde los usuarios pueden separar dinero de su saldo principal con un propósito específico de ahorro (como el pago de servicios, la cuota del arriendo, o la compra de un artículo).

La diferencia crucial con la versión anterior radica en la rentabilidad ofrecida, buscando incentivar a los clientes a mantener su dinero dentro de la plataforma.

Si bien los detalles precisos de las tasas de interés varían y están sujetas a condiciones y montos (con promociones que, según se ha visto en el pasado, pueden llegar a ofrecer porcentajes competitivos por encima de ciertos umbrales y periodos de permanencia), el concepto central es transformar el saldo inactivo en una fuente de ganancias.

Por ejemplo, algunas campañas promocionales han destacado rentabilidades cercanas al 7% E.A. para ahorros que superen un monto mínimo y permanezcan por un tiempo determinado, lo que representa una propuesta de valor significativa para millones de colombianos que tradicionalmente han usado la aplicación solo para transferir o recibir subsidios.

Con 19 millones de clientes, DaviPlata es una de las plataformas de banca móvil más grandes y de mayor impacto social en Colombia. Su penetración es particularmente fuerte en la población joven (cerca de 4.9 millones de suscriptores menores de 29 años) y en mujeres (56% del total de usuarios).

El giro hacia el ahorro remunerado es una respuesta directa a la demanda de los usuarios por productos que ofrezcan más que solo transaccionalidad, buscando competir con otras fintech y neobancos que han incursionado con fuerza en el mercado colombiano con cuentas de ahorro a la vista y de alta rentabilidad.