Reconocido negocio acelera su crecimiento en Colombia: ya cuenta con más de 300 puntos

En Colombia, el cuidado de las mascotas es una prioridad de compra inmediata para muchos hogares: el 67% de los hogares convive con al menos un animal de compañía, y la economía “pet” mueve cerca de $5 billones COP al año, con crecimiento de 25% en 2024 en la categoría de mascotas de Rappi y gasto proyectado de $6,1 billones COP para 2026.

En ese contexto, Miia, pet-tech colombiana que integra un ecosistema para dueños de mascotas, está ejecutando una estrategia omnicanal con ancla en retail y refuerzo en digital. La compañía ya opera en más de 300 puntos de Cruz Verde y planifica, por oleadas, su despliegue hacia cerca de 1.000 tiendas.

De acuerdo con cifras internas, en el último mes logró alrededor de 3.000 unidades vendidas, desempeño que la empresa asocia con mayor capilaridad física sin soltar el acelerador en e-commerce.

El frente digital se mantiene activo con las aplicaciones de domicilios como canal principal en ese segmento. Lejos de una narrativa de sustitución entre físico y on-demand, está buscando equilibrio de mezcla: el retail ofrece alcance inmediato y prueba de primera compra; el canal digital aporta frecuencia y datos transaccionales para personalizar.

¿Cómo se proyecta el negocio de las mascotas en Colombia?

Los siguientes meses estarán definidos por ejecución más que por anuncios. Con más de 300 puntos activos y un objetivo cercano a 1.000 tiendas, la prioridad es estabilizar la operación de retail —reposición, facing, quiebres— y afinar el playbook por formato y zona. En paralelo, en digital se preservará a Rappi como canal de referencia para pedidos de conveniencia y se profundizará el uso de datos para entender patrones de recompra. En el frente con Italcol, el entregable inmediato es desplegar beneficios concretos para clientes y convertir el Módulo de Nutrición en motor de retención y “lifecycle value”.

La compañía sintetiza su momento como una fase de escala con métricas de tienda y de cliente: rotación por punto, conversión por anaquel, tasa de adherencia a planes y recurrencia por suscripción. La lectura es pragmática: más cobertura sin ejecución no se traduce en ventas sostenibles; más datos sin disponibilidad tampoco fideliza. El valor, si la tesis se cumple, emerge de orquestar ambos mundos.