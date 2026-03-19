Este es el sistema que permite aumentar el valor promedio de compra hasta en un 40%.

En el mostrador de una tienda o en la pantalla de un celular, la decisión de compra ya no ocurre en un solo lugar. Hoy se construye a lo largo de un recorrido fragmentado, híbrido, donde lo físico y lo digital se entrelazan.

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En ese nuevo mapa del consumo, el comercio unificado emerge no solo como una tendencia tecnológica, sino como una estrategia capaz de aumentar el valor promedio de compra hasta en un 40%, según análisis de Boston Consulting Group y Harvard Business Review.

Más que una herramienta, se trata de un sistema que integra en una sola plataforma todos los canales de venta: tiendas físicas, comercio electrónico, inventarios, datos de clientes y atención al usuario, operando en tiempo real.

El objetivo es eliminar las barreras entre canales y ofrecer una experiencia de compra continua, sin interrupciones ni pérdidas de información.

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¿Cómo funciona el modelo que aumenta el valor de compra?

La necesidad de este modelo responde a un cambio profundo en el comportamiento del consumidor. Un cliente puede descubrir un producto en redes sociales, investigarlo en internet, verlo en una tienda física y finalmente adquirirlo desde su teléfono móvil.

Este tránsito constante entre canales obliga a las empresas a repensar su estructura operativa.

De hecho, más del 90 % de los compradores utiliza su celular mientras está dentro de una tienda, ya sea para comparar precios, buscar referencias o leer recomendaciones.

Sin embargo, a pesar del crecimiento del comercio electrónico, el 82 % de las transacciones aún se realiza en espacios físicos. Esta dualidad evidencia una necesidad urgente: conectar ambos mundos.

Según un informe de Aptos y Retail Systems Research, más del 70 % de los retailers en Europa ya avanza hacia este modelo, integrando sistemas, datos y canales para mejorar tanto la experiencia del cliente como la toma de decisiones empresariales.

Para David Rojas, especialista en comercio digital del clúster Fashion Ecommerce, el comercio unificado representa un paso más allá de la omnicanalidad:

Mientras la omnicanalidad busca que una marca esté presente en varios canales, el comercio unificado conecta todos esos medios en un solo sistema para que compartan información en tiempo real. Esto permite a las empresas entender mejor a sus clientes y tomar decisiones basadas en datos.

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El impacto de las estrategias de este sistema para ventas

Esa integración tecnológica se traduce en beneficios concretos. Herramientas como los sistemas de punto de venta conectados con plataformas de ecommerce permiten centralizar la operación comercial, gestionar inventarios en tiempo real y tener una visión completa del negocio.

En otras palabras, desaparecen los llamados “silos de información” que históricamente han separado áreas y canales dentro de las empresas.

Pero el impacto no es solo interno. También redefine la experiencia del cliente. En la práctica, el comercio unificado permite que el recorrido de compra no se reinicie cada vez que el usuario cambia de canal.

Un consumidor puede comenzar su búsqueda en línea, recibir recomendaciones personalizadas, interactuar con un chat automatizado y finalizar la compra en una tienda física sin perder el hilo de su proceso.

La personalización, respaldada por datos integrados, no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también incrementa el valor de cada compra.

Estudios de Boston Consulting Group y Harvard Business Review señalan que estas estrategias pueden elevar el ticket promedio hasta en un 40%, convirtiendo al comercio unificado en una herramienta clave para la rentabilidad del negocio.