“Desatará el infierno”: la advertencia de EE.UU. a Irán si no llegan a un acuerdo

La tensión en el conflicto en Oriente Medio escala tras nuevas declaraciones de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump, según su portavoz, estaría dispuesto a intensificar la ofensiva contra Irán si no acepta un acuerdo que ponga fin a las hostilidades, en medio de versiones contradictorias sobre negociaciones entre ambos países.

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Este miércoles 25 de marzo, la Casa Blanca reiteró que la prioridad de Washington es alcanzar un acuerdo, aunque advirtió sobre posibles consecuencias militares si Teherán no cede.

EE.UU. advierte nuevamente a Irán si no llegan a un acuerdo

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, aseguró en rueda de prensa que el presidente Donald Trump “desatará el infierno” si Irán no reconoce lo que calificó como una derrota militar.

Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes, dijo.

Según la funcionaria, el mandatario estadounidense está preparado para intensificar las acciones si no se logra una salida diplomática.

El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo, advirtió.

Las declaraciones se producen tras casi un mes de ofensiva en la región, lo que ha generado preocupación internacional por una posible escalada mayor.

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De acuerdo con analistas en geopolítica, el lenguaje utilizado por Washington refleja una estrategia de presión máxima, combinada con canales diplomáticos aún abiertos.

¿Estados Unidos e Irán lograrán llegar a un acuerdo?

A pesar del tono contundente de Estados Unidos, la Casa Blanca sostiene que existen conversaciones en curso con Irán.

“Las conversaciones continúan. Son productivas”, afirmó Leavitt, sugiriendo que hay avances, aunque sin detallar el alcance de las negociaciones.

Sin embargo, desde el lado iraní la versión es distinta. El embajador en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, negó que existan contactos directos o indirectos entre ambos países. Esta contradicción evidencia la complejidad del panorama diplomático y la falta de consensos claros.

La guerra terminará cuando Irán decida terminarla, no cuando Trump lo decida, agregó, citando a un funcionario iraní que pidió el anonimato.

Además, medios estatales iraníes informaron que Teherán habría rechazado una propuesta de paz enviada por Washington, lo que pone en duda la viabilidad de un acuerdo en el corto plazo. Según estas versiones, Irán insiste en que el fin del conflicto no dependerá de decisiones externas.