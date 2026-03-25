Karol G llevará a dos fanáticos a su próxima presentación en el Coachella 2026

La próxima edición del Coachella 2026 cada vez está más cerca y con este millones de fanáticos serán testigos de la presentación de Karol G, quien realizará su segunda aparición en el importante festival internacional.

Sin embargo, para esta oportunidad, la antioqueña no viajará sola ya que en las horas más recientes se dio a conocer la nueva dinámica con la que busca llevar a dos de sus más fieles fanáticos a disfrutar de uno de los festivales de música más grandes e importantes del mundo.

¿Cómo se puede participar en la dinámica?

Según la más reciente publicación de Bichota Records, sello discográfico de la antioqueña, Carolina Giraldo hará historia y dos personas podrán participar del 25 de marzo al 1 de abril al poner a prueba su creatividad en las categorías mejor outfit y mejor coreografía.

En la primera se evaluará la afinidad con el estilo que suele utilizar Karol G y cómo se puede adaptar este a un diseño personal al tener también en cuenta la nacionalidad. La creatividad será lo más importante ya que se permite el diseño personalizado de las piezas.

En la categoría de mejor coreografía se evaluará la creación de una secuencia de pasos inspirada en una de las canciones de la artista. Allí se debe resaltar el ritmo y el “poder latino que se lleva en la sangre”, asegura la pieza.

Para participar los interesados deben publicar un video en Tiktok o Instagram, debe incluir el hashtag oficial #SundayGoesLatina, la cuenta debe ser pública durante todo el concurso, se debe seguir y etiquetar la cuenta de Bichota Récords en Instagram y TikTok. El video con mayor cantidad de likes, según la categoría, será el ganador.

Los ganadores serán anunciados el próximo 2 de abril a través de las historias de la cuenta oficial de Bichota Records.

Términos de la dinámica

Se entregarán 2 pases dobles en total para weekend 2 e incluye hospedaje y aporte económico para los traslados. El premio no es canjeable por dinero ni es transferible. En caso de que el ganador no pueda asistir, se entregará al segundo puesto de la categoría.

Es importante que los participantes tengan la visa válida para Estados Unidos o residan en dicho país. Finalmente, se hace énfasis en que solo se puede participar en una categoría.