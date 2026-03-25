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Así cerró el dólar en Colombia hoy: precio tuvo caída este 25 de marzo frente a la TRM

El dólar en Colombia cerró a la baja este miércoles 25 de marzo de 2026. Conozca el precio final, la TRM y cómo se movió la divisa durante la jornada.

Dólar hoy en Colombia sorprendió: este fue el precio de cierre del 24 de marzo
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
02:47 p. m.
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El precio del dólar en Colombia volvió a ser protagonista este miércoles 25 de marzo de 2026, luego de cerrar con una leve caída frente a la jornada anterior.

¿Sorpresivo? Cambio CLAVE en el precio del dólar en Colombia hoy 25 de marzo de 2026
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La divisa estadounidense mantuvo una tendencia a la baja durante el día, reflejando un comportamiento estable dentro del mercado cambiario nacional.

Durante la jornada, el dólar cerró en $3.688,45, lo que representó una disminución de $12,22 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.700,67. Este comportamiento confirma un leve respiro para el peso colombiano en medio de un contexto económico que sigue siendo dinámico.

Así cerró el dólar en Colombia hoy miércoles 25 de marzo

El mercado cambiario registró movimientos importantes a lo largo del día. La divisa alcanzó un precio mínimo de $3.675 y un máximo de $3.699,01, mostrando una variación moderada.

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En total, se realizaron 1.747 operaciones, con un volumen negociado de US$1.104 millones, lo que evidencia una jornada activa en el mercado.

En cuanto a la TRM, el valor oficial del dólar para este miércoles fue de $3.700,67. Según los datos, "la cotización del dólar en Colombia para el día miércoles 25 de marzo del 2026 bajó 4,2 pesos, equivalente a un descenso del 0,11% con respecto al día anterior".

Comportamiento del dólar frente a otros periodos

El dólar también mostró variaciones interesantes frente a otros periodos de análisis. Por ejemplo, en comparación con el mismo día de la semana anterior, la divisa registró un leve incremento del 0,29%, equivalente a $10,7 pesos.

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Sin embargo, al mirar un panorama más amplio, la tendencia sigue siendo bajista. Frente al mismo día del mes anterior, el dólar cayó un 0,07%, mientras que desde el inicio del año acumula una reducción del 1,5%, es decir, $56,41 pesos menos.

El dato más relevante se observa en la comparación anual: la divisa ha caído un 11,23%, lo que representa una disminución de $468,15 pesos frente al mismo día de 2025.

Este comportamiento mantiene la atención de analistas y ciudadanos, ya que el dólar sigue siendo un indicador clave para la economía del país.

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