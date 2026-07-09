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Dólar en Colombia hoy, 9 de julio de 2026: se cotizó en niveles que no se veían desde 2020

La divisa inició la jornada del jueves 9 de julio con una fuerte caída frente a la Tasa Representativa del Mercado.

Dólar precio en Colombia hoy
FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

julio 09 de 2026
11:26 a. m.
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El dólar en Colombia hoy, jueves 9 de julio de 2026, abrió la jornada con una cotización por debajo de los $3.300, ampliando la tendencia de descenso observada durante las últimas semanas.

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¿Cuál es la TRM del dólar en Colombia para el 9 de julio de 2026?

La Tasa Representativa del Mercado para este jueves 9 de julio de 2026 quedó fijada en $3.339,65, lo que representa un incremento de $4,15 frente a la jornada anterior, cuando se ubicó en $3.335,50, es decir, una variación moderada al alza.

Pese a ese ligero aumento de la tasa oficial, el comportamiento de la moneda estadounidense sigue reflejando una disminución acumulada. Hace una semana la TRM era de $3.403,35, lo que significa una reducción cercana a $63,70. Si la comparación se realiza con el inicio de junio, cuando el indicador superaba los $3.588, la caída acumulada ronda los $248 por dólar.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy en Colombia?

Durante la apertura del mercado, el dólar registró un precio promedio de $3.313,93, equivalente a una disminución de $25,72 frente a la TRM vigente. Además, la divisa alcanzó un mínimo de $3.293,70 y un máximo de $3.335,20, manteniéndose cerca de niveles que no se observaban desde 2020.

De acuerdo con la información suministrada para la jornada, se realizaron 1.102 transacciones por un monto de US$678 millones.

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