Minenergía alerta por suspensión del empalme y advierte riesgos para la seguridad energética

El Ministerio de Minas y Energía presentó este jueves el balance de gestión del cuatrienio y calificó como “profundamente irresponsable” la decisión del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de suspender el proceso de empalme en el sector energético, justo cuando el país se prepara para enfrentar un nuevo Fenómeno de El Niño.

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El ministro Edwin Palma advirtió que “la seguridad energética de Colombia no puede quedar sometida a caprichos ni a improvisaciones” y recordó que el Ejecutivo deja estructuradas más de 50 medidas técnicas para preservar la confiabilidad del sistema eléctrico, garantizar el abastecimiento de gas y coordinar la operación del sector frente a un eventual periodo de estrés climático.

Expansión histórica de energías limpias

Durante el balance, el Ministerio aseguró que el país pasó de 200 megavatios (MW) de capacidad solar instalada en 2022 a cerca de 4.400 MW en 2026, un crecimiento superior al 2.200 %. Las fuentes solar y eólica aportaron 12.326 GWh al Sistema Interconectado Nacional, lo que permitió reducir el uso de generación térmica, preservar embalses y generar ahorros estimados en $2,78 billones.

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El Gobierno también resaltó que más de 1,4 millones de colombianos salieron de la pobreza energética entre 2023 y 2025, gracias a programas de electrificación rural, soluciones fotovoltaicas y reducción de tarifas. “Hoy entregamos un sistema mucho más sólido: multiplicamos por 22 la capacidad solar instalada, impulsamos inversiones en transmisión y fortalecimos la seguridad energética”, señaló Palma.

Llamado a la continuidad institucional

El Ministerio reiteró que el empalme constituye una responsabilidad institucional que trasciende los gobiernos y pidió al equipo entrante conocer de primera mano la información técnica y regulatoria. “La campaña terminó.

La responsabilidad de gobernar comienza garantizando que Colombia mantenga la seguridad energética que tanto esfuerzo ha costado fortalecer”, concluyó el ministro.