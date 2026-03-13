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Aumenta la seguridad para los Premios Oscar ante alerta del FBI por posible ataque

La edición número 98 contará con medidas de seguridad reforzadas tras una alerta emitida a comienzos de febrero.

Ganadores de los Premios Óscar 2022
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
08:09 p. m.
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Los Premios de la Academia al Mérito corresponden a los galardones más prestigiosos de la industria cinematográfica que tendrán lugar el próximo 15 de marzo al celebrar su edición número 98. Otorgados desde 1929, estos reconocen la excelencia artística y técnica en una gran variedad de categorías en las que se encuentran series y películas.

La gran velada se celebrará en el mítico Dolby Theatre at Ovation Hollywood, en Los Ángeles, y contará con la presencia de los artistas más reconocidos dentro de la industria. Sin embargo, una reciente alerta del FBI ha llevado a que las medidas de seguridad para el evento se refuercen.

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¿Cuál es la alerta del FBI?

El boletín por parte del FBI, emitido a comienzos de febrero, avisaba sobre un ataque sorpresa a modo de represalia de Irán en suelo estadounidense. Bajo un supuesto, que terminó ocurriendo el pasado 28 de febrero, una reciente rueda de prensa, hecha el pasado 11 de marzo, el productor ejecutivo de la retransmisión confirmó que la ceremonia contará con medidas de seguridad reforzada y una “colaboración muy estrecha” con las autoridades competentes.

"Queremos que todo el mundo que venga a esta gala y que la presencie se sienta seguro, protegido y bienvenido. Como equipo de producción es nuestra responsabilidad asegurarnos de que eso se haga realidad. Es algo que no nos tomamos a la ligera y asumimos una enorme responsabilidad al respecto", explicó.

Según la alerta, revelada por ABC News, el FBI informó que a comienzos de febrero del 2026 “Irán aspiraba llevar a cabo un ataque sorpresa desde una embarcación no identificada frente a la costa de Estados Unidos”. Así mismo, se explicó que estarían utilizando vehículos aéreos no tripulados contra “objetivos no específicos” en California.

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Autoridades rebajan la alarma

No obstante, autoridades locales han informado que actualmente no cuentan con una amenaza inminente, de modo que, se encontrarán listos ante la presencia de cualquier emergencia en medio de la gala.

"Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios federales y locales de las fuerzas del orden para compartir recursos y supervisar el conflicto en curso en Oriente Próximo y evaluar cualquier posible impacto en nuestras comunidades. La seguridad del público sigue siendo nuestra máxima prioridad”, dio a conocer el Departamento del Sheriff del condado de los Ángeles.

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