Esto le deberá llegar de quincena tras confirmación del aumento del salario mínimo

El Gobierno Nacional ha firmado el decreto que establece el aumento del salario mínimo legal para el año 2026. La cifra, calificada por diversos sectores como "sin precedentes", se fijó en un 23%, llevando el salario básico de los colombianos a niveles que superan todas las proyecciones de los analistas.

Con este ajuste por decreto, el salario mínimo mensual pasará de $1.423.500 (valor de 2025) a $1.750.905 en 2026. Si a esto se le suma el incremento proporcional del auxilio de transporte —que tradicionalmente se ajusta en la misma medida o similar—, el ingreso total de millones de trabajadores rozará los dos millones de pesos.

Esto es lo que recibirá de quincena en enero de 2026

Para los trabajadores que devengan el mínimo y reciben sus pagos de manera quincenal, el impacto será inmediato a partir del 15 de enero de 2026.

Bajo este escenario del 23%, las cuentas para el bolsillo del empleado quedan de la siguiente manera:

Salario Básico Mensual: $1.750.290

Auxilio de Transporte (proyectado): $ 249.000

Total Ingreso Mensual Bruto: $2.000.000

Es decir, la primera quincena de enero llegaría de la siguiente manera:

Sueldo quincenal: $875.452 (Mitat del básico mensual).

Auxilio de transporte quincenal: $123.000 (Mitad del auxilio mensual).

Total Devengado: $998.452

*Al restar los descuentos ($70.036) del total devengado ($998.452), el dinero que entraría a tu cuenta bancaria el 15 de enero sería de $928.416*

Al recibir su primer pago del año, un trabajador podrá ver en su desprendible un valor neto (tras descuentos de ley de salud y pensión del 4% cada uno sobre el básico) de aproximadamente $930.416. Este valor representa un alivio significativo en el flujo de caja inmediato, especialmente frente a la inflación acumulada del último año.