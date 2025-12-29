CANAL RCN
Economía

Esto le deberá llegar de quincena tras confirmación del aumento del salario mínimo

Conozca cuánto le debe llegar la primera quincena de enero tras la confirmación del salario mínimo este martes.

salario-minimo-2025-propuest-centrales-obreras
Foto: Feepik

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
07:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno Nacional ha firmado el decreto que establece el aumento del salario mínimo legal para el año 2026. La cifra, calificada por diversos sectores como "sin precedentes", se fijó en un 23%, llevando el salario básico de los colombianos a niveles que superan todas las proyecciones de los analistas.

Salario mínimo del 2026 subirá 23%, así lo anunció el presidente Petro
RELACIONADO

Salario mínimo del 2026 subirá 23%, así lo anunció el presidente Petro

Con este ajuste por decreto, el salario mínimo mensual pasará de $1.423.500 (valor de 2025) a $1.750.905 en 2026. Si a esto se le suma el incremento proporcional del auxilio de transporte —que tradicionalmente se ajusta en la misma medida o similar—, el ingreso total de millones de trabajadores rozará los dos millones de pesos.

Esto es lo que recibirá de quincena en enero de 2026

Para los trabajadores que devengan el mínimo y reciben sus pagos de manera quincenal, el impacto será inmediato a partir del 15 de enero de 2026.

Bajo este escenario del 23%, las cuentas para el bolsillo del empleado quedan de la siguiente manera:

  • Salario Básico Mensual: $1.750.290
  • Auxilio de Transporte (proyectado): $ 249.000
  • Total Ingreso Mensual Bruto: $2.000.000

Es decir, la primera quincena de enero llegaría de la siguiente manera:

  • Sueldo quincenal: $875.452 (Mitat del básico mensual).
  • Auxilio de transporte quincenal: $123.000 (Mitad del auxilio mensual).
  • Total Devengado: $998.452

*Al restar los descuentos ($70.036) del total devengado ($998.452), el dinero que entraría a tu cuenta bancaria el 15 de enero sería de $928.416*

Al recibir su primer pago del año, un trabajador podrá ver en su desprendible un valor neto (tras descuentos de ley de salud y pensión del 4% cada uno sobre el básico) de aproximadamente $930.416. Este valor representa un alivio significativo en el flujo de caja inmediato, especialmente frente a la inflación acumulada del último año.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salario mínimo

¿Desde cuándo aplica el aumento del salario mínimo 2026? Apunte la fecha

Salario mínimo

Salario mínimo del 2026 subirá 23%, así lo anunció el presidente Petro

Tecnología

Crean un Netflix gratuito con más de cuatro mil películas: así se puede usar

Otras Noticias

Deportivo Cali

Deportivo Cali rompe el mercado: a Pedro Gallese se le suma Emanuel Reynoso

Deportivo Cali sacudió el mercado para 2026 con los fichajes de Pedro Gallese y Emanuel Reynoso, dos refuerzos internacionales que ilusionan a la hinchada.

Asesinatos en Bogotá

Capturan al hombre que estuvo detrás de masacre ocurrida en 2022: estaba libre por insólita razón

Este hombre acabó con la vida de dos adultos mayores y una adolescente en San Antonio del Tequendama.

Estados Unidos

Joven habría asesinado a su mamá un día después de Navidad: detalles del estremecedor caso

Artistas

Dan a conocer la enfermedad que sufrió Silvestre Dangond en tarima durante concierto en Cali

Reforma Laboral

Minsalud anuncia que internos de Medicina recibirán pagos de salario y seguridad social