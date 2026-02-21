Resultados de la Lotería de Boyacá del 21 de febrero de 2026: conoce el premio mayor

Los resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 21 de febrero de 2026 ya se conocen y miles de jugadores en todo el país están verificando sus tiquetes para saber si resultaron ganadores.

Este 21 de febrero, tras el sorteo de las 10: 40 p.m. los números ganadores ya quedaron registrados para que los participantes puedan comprobar sus combinaciones.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 21 de febrero de 2026

El sorteo oficial de hoy dejó la siguiente combinación ganadora:

Número ganador del premio mayor: X X X X X

Serie: X X

Premio mayor: $15 mil millones

Además del premio mayor, se otorgaron diferentes premios secundarios que benefician a quienes lograron coincidir parcialmente con la combinación extraída.

Los premios intermedios pueden variar según el número de aciertos y la posición en la que se encuentren en el tiquete de juego.

¿Qué hacer si resultaste ganador de la Lotería de Boyacá?

Si tu número coincide con los resultados oficiales del 21 de febrero de 2026, lo primero es revisar detenidamente tu tiquete físico y conservarlo en buen estado.

Para reclamar el premio mayor o cualquiera de los secundarios, deberás acercarte a los puntos autorizados o a las oficinas de la entidad administradora con tu documento de identidad original y el tiquete ganador.

Los ganadores también pueden consultar los canales oficiales de la Lotería de Boyacá para obtener información sobre horarios y requisitos para el pago de premios.