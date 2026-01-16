Esto podría pagar una familia de tarifa de energía en Bogotá con el aumento del 7%

El sector energético enfrenta una crisis tarifaria que podría traducirse en aumentos significativos para los usuarios en 2026.

Expertos del sector advierten que las tarifas de energía eléctrica podrían incrementarse entre un 5 % y un 7 %, adicional a la inflación anual, debido a una combinación de factores económicos y estructurales.

Podría haber aumentos del 5 % - 7 %

El aumento del salario mínimo constituye uno de los principales factores de esta alza. Según Amylkar Acosta, exministro de Minas: “En cuanto al impacto directo e indirecto, podríamos estar hablando de no menos de 12 pesos por kilovatio”. Este no es el único elemento que presiona los costos.

Las importaciones de gas, que se realizan desde hace poco más de un año, representan otro componente. A esto se suman los mayores impuestos implementados en la emergencia económica contra el sector energético, configurando un escenario de presión tarifaria múltiple.

Para dimensionar el impacto, un ejemplo concreto muestra la situación: una familia de estrato tres en Bogotá que el año pasado consumía en promedio 141 kilovatios hora mensual, pagaba un recibo de 100.000 pesos. Con el incremento del 7 %, este valor ascendería a 107.755 pesos.

Sistema estaría operando al límite

Este monto incluye la sobretasa que el Gobierno pretende cobrar a todos los hogares para pagar las deudas de Afinia. Los expertos estiman que, sumados a estos efectos, ese incremento no será menor a los 55 pesos por kilovatio hora, lo que representa un impacto considerable en el presupuesto familiar.

Más allá del impacto tarifario inmediato, existe una preocupación estructural sobre la capacidad del sistema energético. Especialistas aseguran que el sistema está operando al límite y que, si no entran nuevos proyectos pronto, podría estar en riesgo su operación.

La situación se complica con proyectos de infraestructura en desarrollo. “Bogotá está construyendo un Metro que no cuenta con la energía que va a requerir, Cundinamarca está ejecutando el Regiotram y tampoco hay energía”, enfatizó Acosta.

Esta combinación de factores configura un panorama complejo para el sector energético colombiano, donde los aumentos tarifarios previstos para 2026 oscilarán entre el 5 % y el 7 %, adicionales al incremento de la inflación que se ajusta cada año, afectando directamente el bolsillo de los usuarios en todo el país.