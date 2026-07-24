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Sorpresivo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 24 de julio de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 24 de julio de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

julio 24 de 2026
02:35 p. m.
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El dólar en Colombia abrió este 24 de julio de 2026 por debajo de la barrera de los 3.200 pesos.

Según el Banco de la República, el precio de apertura fue de 3.195,00 pesos, pero la divisa estadounidense no mantuvo esa tendencia a lo largo de la jornada.

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Y es que a la 1:00 de la tarde de este viernes se identificó que el dólar tuvo un aumento. ¿Qué tanto subió? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 24 de julio de 2026

De acuerdo con el Banco de la República, el dólar cerró el 24 de julio de 2026 en 3.220,010 pesos.

Es decir que, realizando el balance con el precio de apertura, hubo un incremento de 25,01 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Promedio del Mercado, según la entidad bancaria, se encuentra en 3.210,833 pesos.

Así se están comprando y vendiendo los dólares en Colombia hoy 24 de julio de 2026

En promedio, desde las primeras horas de este viernes 24 de julio, las casas de cambio de las principales ciudades del país han reportado las siguientes tarifas:

  • Bogotá: 3.350 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.430 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.400 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín. 3.330 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.470 pesos para que los vendan.
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La TRM del dólar se mantuvo toda la semana por debajo de los 3.300 pesos, pero por encima de los 3.200.

Los cambios fueron los siguientes:

  • Lunes 20 de julio de 2026: 3.262,58 pesos.
  • Martes 21 de julio de 2026: 3.262,58 pesos.
  • Miércoles 22 de julio de 2026: 3.238,19 pesos.
  • Jueves 23 de julio de 2026: 3.206,86 pesos.
  • Viernes 24 de julio de 2026: 3.219,31 pesos.
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