¿Qué retos le esperan a Danilo Rojas como nuevo presidente de la JEP?

Danilo Rojas fue elegido nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para el periodo 2026 - 2028, el martes, 20 de octubre.

Con 23 votos se impuso a los magistrados Rainiere Jaramillo y Camilo Suárez, lo que lo llevará a reemplazar en el cargo a Alejandro Ramelli a partir del 5 de noviembre.

Los tres grandes retos de Rojas como próximo presidente de la JEP:

En diálogo con Noticias RCN, el analista Julio César Iglesias advirtió que el también expresidente del Consejo de Estado enfrentará tres retos fundamentales en su administración:

“1. Financiero que, contrario a las declaraciones de los magistrados, es el menos importante, 2. Político, que amenaza su continuidad en el tiempo, porque el Gobierno Nacional y sectores importantes del Congreso consideran que no ha hecho un buen papel y seguirán presionando para limitar su capacidad de acción”.

Y, finalmente “3. De legitimidad, porque el origen de la JEP tiene un vicio enorme, la sociedad colombiana, mayoritariamente, no aprobó un cambio institucional tan profundo como la creación de un tribunal con sus características”, analista Julio César Iglesias.

Problemas de percepción y un ambiente tenso con el Gobierno:

Rojas llega al cargo en un momento complejo, en el que la JEP se enfrenta a la amenaza de recortes y propuestas para acabarla de manera anticipada.

Iglesias no ve posible que pueda corregir los errores de eficiencia y, más importante aún, no cree que “el nuevo presidente tenga las herramientas para corregir problemas estructurales (…), porque se trata de defender a una institución muy cuestionada, que cada vez tiene peor percepción dentro del debate público y muchos enemigos en el Gobierno y el Congreso”.

En lo que parece un intento por mejorar su relación con el Gobierno, el analista indicó que “las últimas semanas y de manera apresurada, por la realidad política, la JEP ha tomado una serie de decisiones que irían encaminadas a menguar la indignación por la tibieza en sus resultados o la falta de resultados”.

Sin embargo, advirtió que “en su momento, la mayoría de los votantes del plebiscito en 2016 le dijeron no a la existencia de la JEP. Las elecciones pasadas lo demostraron así: la mayor parte del país no espera nada de la JEP, lo único que esperan es su final, porque ha sido un episodio fracasado de la historia nacional”.