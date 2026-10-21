Estudio revela que Colombia es el país con mayor impacto digital de la región: estos son los datos

Colombia atraviesa un momento crucial para su desarrollo productivo, la competitividad de las MiPyMEs y el crecimiento regional. En este escenario, la economía digital se ha consolidado como una estrategia transversal de industrialización y desarrollo. Con el fin de promover la seguridad jurídica y atraer capital que impulse al país, la Alianza por una Infraestructura Digital y la Internet Abierta de América Latina (Dig.ia-LAC) eligió a Bogotá como la sede de su primer foro regional.

DIG.IA-LAC está integrada por gigantes tecnológicos como Amazon, Apple, Cisco, Google, Meta, Mercado Libre y TikTok, además de diversas cámaras y asociaciones sectoriales de toda la region. Su propósito fundamental es producir evidencia, incentivar el diálogo público-privado y proponer políticas públicas que atraigan inversiones en infraestructura digital, preservando al mismo tiempo una internet abierta.

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El ecosistema digital: el motor que impulsa el 15,1% del PIB

En el evento, Dig.ia-LAC presentó un estudio macroeconómico elaborado por Telecom Advisory Services y liderado por los expertos Raúl Katz, Juan Jung y Fernando Callorda. El informe revela que el ecosistema digital representa el 15,1% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia en 2025.

Asimismo, detalla que las plataformas facilitan en el país US$ 15.475,60 millones en ingresos y actividad económica, facilitan ventas por US$ 8.520 millones a través de comercio electrónico, y aportan US$ 44.697,80 millones en bienestar directo (excedente del consumidor) a la ciudadanía.

Innovación tecnológica y mayor productividad laboral

Por otro lado, la innovación tecnológica optimiza de manera notable el funcionamiento de las redes. El estudio destaca que los códecs avanzados de compresión de video reducen la necesidad de datos hasta en un 30% mientras mantienen la calidad, optimizando los costos de las redes sin sustituir la inversión en infraestructura.

De igual forma, el uso de herramientas digitales genera una mejora acumulada del 1,83% en la productividad laboral de Colombia, aportando US$ 714,70 millones anuales a la economía.

Mercedes Aramendía, Directora Ejecutiva de la Alianza Dig.ia-LAC, afirmó durante el evento que el ecosistema digital no es una vertical económica más, sino una estrategia transversal de desarrollo industrial, competitividad, empleo e inclusión. Señaló que cualquier medida restrictiva o sesgo regulatorio impacta directamente a toda la estructura productiva del país y al bienestar ciudadano.