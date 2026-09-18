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Volvió a cambiar el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 18 de septiembre de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 18 de septiembre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 18 de 2026
02:58 p. m.
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Este viernes 18 de septiembre de 2026, el Banco de la República reportó que el dólar abrió en 3.170,00 pesos.

Además, los analistas también informaron que la Tasa Representativa del Mercado llegó a los 3.151,73 pesos y alcanzó su nivel más alto en al menos dos semanas.

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En medio de esa coyuntura, la divisa volvió a tener un repunte y cerró con tendencia al alza. ¿De cuánto fue el incremento?

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 18 de septiembre de 2026

En la gráfica que alimenta el Banco de la República de Colombia en tiempo real se detalló que el dólar cerró este 18 de septiembre de 2026 en 3.177,500 pesos.

A diferencia del precio de apertura, el ascenso en esta oportunidad fue de 7,5 pesos.

Asimismo, en medio de las dinámicas que ha tenido la divisa estadounidense en el cierre de esta semana, la Tasa Promedio del Mercado se ha ubicado en 3.193,104 pesos.

¿Cuáles han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado del dólar en Colombia?

A lo largo de esta semana, la Tasa Representativa del Mercado solo estuvo por debajo de los 3.100 pesos durante un día.

Los cambios registrados fueron los siguientes:

  • Lunes 14 de septiembre de 2026: 3.072,27 pesos.
  • Martes 15 de septiembre de 2026: 3.109,30 pesos.
  • Miércoles 16 de septiembre de 2026: 3.100,45 pesos.
  • Jueves 17 de septiembre de 2026: 3.128,46 pesos.
  • Viernes 18 de septiembre de 2026: 3.151,73 pesos.

¿Cómo se están comprando los dólares en las casas de cambio de Colombia?

En promedio, tras monitorear las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, se han identificado las siguientes tarifas:

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  • Bogotá: 3.120 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
  • Medellín: 3.290 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.
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