Hay nuevos topes máximos para el cobro de reconexión de servicios de Internet y telefonía

El cobro de reconexión de los servicios de Internet y telefonía móvil o fija suspendidos por falta de pago tendrá nuevos topes, para que “el usuario pague únicamente lo que cuesta reconectar el servicio de manera eficiente, sin cargos adicionales ni valores ajenos”. Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), entidad que estableció la medida:

“Hasta ahora, los operadores podían definir libremente sus valores relacionados con la reconexión de servicios dentro del marco regulatorio vigente, lo que en la práctica generaba diferencias significativas entre los distintos prestadores y cobros que, en muchos casos, superaban ampliamente el costo real de reconectar un servicio suspendido por falta de pago”.

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¿De cuánto solía ser el cobro de reconexión y en cuánto quedará con la medida?

Al tratarse de un proceso automático, que se realiza sin necesidad de que personal técnico se traslade, el cobro de reconexión de servicios móviles (Internet y telefonía para celular) tendrá una reducción del 96%, pasando de un promedio de $6.800, a un máximo de $285.

Sin embargo, el proceso de reconexión de servicios de telefonía e Internet fijo (para hogares y empresas) tendrá tarifas diferenciales, entendiendo que “no cuesta lo mismo hacerlo en mercados de menor escala, con baja densidad de usuarios, mayor dispersión territorial o mayor dependencia de gestión técnica en campo”.

Con eso en mente, la CRC estableció un tope de $1.232 para los operadores que controlan el 85% del mercado y antes solían cobrar hasta $39.000 (una reducción del 97%) y un tope de $10.269 para el resto de las empresas (que representa una reducción del 69%).

¿Qué pasará con las empresas que no cobraban el servicio de reconexión?

De acuerdo con la CRC, “la nueva regulación no obliga a los operadores a cobrar por reconexión. De hecho, varios proveedores ya ofrecen actualmente este servicio sin costo para sus usuarios y podrán seguir haciéndolo”.

La medida entrará en vigencia el 17 de julio de 2026 y los nuevos topes se establecieron con información suministrada por los operadores y la metodología de Modelos de Empresa Eficiente para evitar afectaciones a las empresas operadoras de este tipo de servicios.