Nequi regalará dinero a usuarios que activen su llave Bre-B antes del 11 de septiembre

Nequi lanzó una nueva campaña que entrega dinero a los usuarios que registren su llave Bre-B antes del 11 de septiembre de 2025.

Nequi regala dinero
Foto: Nequi

agosto 15 de 2025
08:23 a. m.
Nequi sigue sorprendiendo a sus usuarios con incentivos en efectivo. En esta ocasión, la plataforma digital lanzó nuevamente su campaña “La Señal para Ganar”, dirigida a quienes aún no han inscrito su llave Bre-B.

La promoción, que se extenderá hasta el 11 de septiembre de 2025, busca motivar a los clientes a activar esta función y, de paso, llevarse un premio directo a su cuenta.

¿Cómo participar del reto de Nequi?

La mecánica es sencilla pero requiere rapidez. Entre el 14 de agosto y el 11 de septiembre, Nequi enviará notificaciones push a algunos usuarios invitándolos a registrar su llave Bre-B.

Desde el momento en que recibes la invitación, tendrás solo 60 minutos para ingresar a la app, ir a la sección “Sugeridos Nequi” y seleccionar la opción “Registrar tus llaves en Nequi”.

Una vez allí, debes ubicar la llave asociada a tu número de celular y presionar “Registrar”. Incluso si ya la tenías activa, es necesario seguir el proceso para que tu participación sea válida. Los primeros 1.000 usuarios en hacerlo recibirán el premio económico.

Nequi enviará tres invitaciones por semana, lo que significa 3.000 ganadores semanales y un total de 12.000 durante toda la campaña.

Requisitos para participar y dinero que regala Nequi

El premio es de $5.000, que se abonarán directamente a tu cuenta Nequi hasta 15 días hábiles después de terminar la campaña. El movimiento aparecerá con la descripción “Registraste tu llave”.

Para participar debes cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de 18 años y tener una cuenta o depósito activo en Nequi.
  • No tener bloqueos en tu cuenta.
  • Haber recibido la notificación oficial para participar.
  • Mantener la llave activa durante toda la vigencia de la campaña.
  • Si registras la llave fuera del tiempo o no estás dentro de los primeros 1.000, no recibirás el premio.

Nequi recuerda que esta iniciativa busca que más personas utilicen la llave Bre-B, que conecta sus cuentas con el Sistema de Pagos Inmediatos del Banco de la República para facilitar transacciones rápidas y seguras.

