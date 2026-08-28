CANAL RCN
Economía Video

¿Por qué es mayor el presupuesto general de la nación para 2027 que presentó el Gobierno de De la Espriella?

Aunque el Gobierno actual llegó a la Casa de Nariño con promesas de austeridad, la cifra creció en 59,3 billones de pesos.

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
01:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el presupuesto general de la nación para 2027 por 634,9 billones, de los cuales, 155,4 billones irían a servicio de deuda.

El presupuesto es mayor en 59,3 billones de pesos al que había presentado la anterior administración y devolvió el Congreso, pero según el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, “corrige los errores e ilegalidades del presupuesto presentado por el Gobierno Petro que dejó desfinanciada la salud, las pensiones, las universidades, las elecciones regionales y los subsidios de energía y gas, entre otros”.

Gobierno de De la Espriella presentó el Presupuesto General de la Nación para 2027
RELACIONADO

Gobierno de De la Espriella presentó el Presupuesto General de la Nación para 2027

Según el jefe de cartera, el presupuesto contempla medidas de austeridad. Y el “Gobierno presentará ante el legislativo la Ley Rescate, que incluirá medidas para contener, en el corto plazo, el acelerado crecimiento del gasto público y la explosión de la deuda que amenaza el futuro de la economía”.

¿Exceso de gastos o un país ahogado en deudas?

En diálogo con Noticias RCN, Julio César Iglesias, analista político y económico, indicó que “es un baldado de agua fría. El Gobierno de Abelardo de la Espriella se eligió con un discurso de austeridad, de reducción del gasto y es fácil escandalizarse al ver que el presupuesto general pasó de 575 a 635 billones de pesos”.

Sin embargo, él explica que “no hay un aumento del gasto público, de funcionamiento o inversión, sino, esencialmente, un incremento del servicio de la deuda y de los intereses de la deuda”.

Así será la diversificación del Presupuesto General de la Nación 2027: pensiones, salud y educación
RELACIONADO

Así será la diversificación del Presupuesto General de la Nación 2027: pensiones, salud y educación

Según Iglesias, el Gobierno sugiere que el presupuesto no ha cambiado, se ha “sincerado” y dejó a un lado un “presupuesto que estaba maquillado” y, por tanto, “ese incremento, fundamentalmente, en el pago de servicio de la deuda, no estaba registrado o no había sido expuesto de manera transparente”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

¿Cuándo comenzarán los desembolsos para familias que perdieron su vivienda tras el terremoto?

Cine

Habrá cine GRATIS en esta ciudad: fecha y cómo asistir

Subsidios

Aplazan pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en septiembre: esta fue la razón y la nueva fecha

Otras Noticias

Asesinatos en Bogotá

La prueba reina del error por el que fue asesinado el empresario Gustavo Aponte

Noticias RCN conoció las imágenes que serían clave en la investigación que adelanta la Fiscalía por el crimen del empresario Gustavo Aponte.

Atletismo

¿Va a correr la Allianz 15K Bogotá? Lanzan comunidad gratuita para preparar la carrera

Abren comunidad gratuita para la preparación de la Allianz 15K Bogotá. Acceda a planes de entrenamiento y asesoría técnica de deportistas de élite.

Asia

“No queda nada, hasta lo recuerdos se han esfumado”: científica sobre deslave en Nepal

Viral

"Hasta yo me alcancé a preocupar": doctor Bayter anunció decisión tras su cambio físico que generó angustia

Terremoto

Gobierno decretó régimen sanitario especial para agilizar la ayuda humanitaria tras el terremoto