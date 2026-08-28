¿Por qué es mayor el presupuesto general de la nación para 2027 que presentó el Gobierno de De la Espriella?

El gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el presupuesto general de la nación para 2027 por 634,9 billones, de los cuales, 155,4 billones irían a servicio de deuda.

El presupuesto es mayor en 59,3 billones de pesos al que había presentado la anterior administración y devolvió el Congreso, pero según el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, “corrige los errores e ilegalidades del presupuesto presentado por el Gobierno Petro que dejó desfinanciada la salud, las pensiones, las universidades, las elecciones regionales y los subsidios de energía y gas, entre otros”.

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Según el jefe de cartera, el presupuesto contempla medidas de austeridad. Y el “Gobierno presentará ante el legislativo la Ley Rescate, que incluirá medidas para contener, en el corto plazo, el acelerado crecimiento del gasto público y la explosión de la deuda que amenaza el futuro de la economía”.

¿Exceso de gastos o un país ahogado en deudas?

En diálogo con Noticias RCN, Julio César Iglesias, analista político y económico, indicó que “es un baldado de agua fría. El Gobierno de Abelardo de la Espriella se eligió con un discurso de austeridad, de reducción del gasto y es fácil escandalizarse al ver que el presupuesto general pasó de 575 a 635 billones de pesos”.

Sin embargo, él explica que “no hay un aumento del gasto público, de funcionamiento o inversión, sino, esencialmente, un incremento del servicio de la deuda y de los intereses de la deuda”.

Según Iglesias, el Gobierno sugiere que el presupuesto no ha cambiado, se ha “sincerado” y dejó a un lado un “presupuesto que estaba maquillado” y, por tanto, “ese incremento, fundamentalmente, en el pago de servicio de la deuda, no estaba registrado o no había sido expuesto de manera transparente”.