Importantes acuerdos entre el Gobierno Nacional y los bancos para los afectados por lluvias

El Ministerio de Hacienda anunció los acuerdos a los que llegaron el Gobierno Nacional y el sector bancario del país para establecer medidas de alivio financiero destinadas a las personas afectadas por las lluvias que perdieron sus bienes y viviendas.

Se acordaron medidas que incluyan alivios y flexibilidad en los créditos para las comunidades afectadas

Después de la reunión en la que se analizó la situación de los afectados por el frente frío en varias regiones del país, el gobierno y el sector bancario avanzaron en la definición de mecanismos para aliviar los créditos actuales y facilitar los nuevos créditos que permitan reactivar la economía de las zonas impactadas por la emergencia climática.

Periodo de gracia en créditos para los afectados por lluvias

La medida principal consiste en un periodo de gracia de 12 meses durante el cual los damnificados y afectados no deberán pagar intereses sobre sus créditos vigentes.

Esta moratoria busca proporcionar un respiro financiero a quienes enfrentan la reconstrucción de sus vidas tras las inundaciones.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, durante este año de gracia tampoco se afectará la calificación crediticia de los beneficiarios, lo que significa que no habrá reportes negativos a las centrales de riesgo.

Esta disposición protege el historial financiero de los damnificados y les permitirá mantener su acceso a servicios financieros en el futuro.

El acuerdo también contempla la suspensión de cobros ejecutivos y prejurídicos contra los afectados.

Esta medida evita que las víctimas de las lluvias enfrenten procesos legales por incumplimiento de pagos mientras intentan recuperarse de la emergencia.

Nuevos créditos para los afectados por emergencia climática con alivios adicionales

Adicionalmente, el gobierno nacional destinará $5,2 millones para apoyar a los damnificados que requieran nuevos créditos para la reconstrucción de sus viviendas o la reposición de bienes perdidos.

Este fondo especial facilitará el acceso a financiamiento en condiciones favorables para quienes perdieron todo.

La política crediticia contempla 270,000 nuevos créditos en todas las modalidades con recursos estimados en $5,2 billones dirigidos a los sectores productivos vivienda comercio industria agropecuario turismo y otros.

Las medidas acordadas entre el sector bancario y el gobierno representan un esfuerzo conjunto para mitigar el impacto económico de las lluvias sobre las familias más vulnerables.

El acuerdo busca evitar que los afectados caigan en situaciones de sobreendeudamiento o pierdan su estabilidad financiera debido a circunstancias fuera de su control.

El Ministerio de Hacienda no especificó el número estimado de personas que se beneficiarán de estas medidas ni los requisitos específicos para acceder a ellas.

Se espera que en los próximos días se publiquen los protocolos de implementación y los mecanismos mediante los cuales los damnificados podrán solicitar estos beneficios ante sus respectivas entidades financieras.