Pese a adhesión a la Ruta de la Seda, exportaciones a China cayeron 57% y subieron 9% a Estados Unidos

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer su boletín técnico sobre exportaciones de Colombia en julio del 2025.

A rasgos generales, se redujeron en un 4% y sorprende que, pese a adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda, las exportaciones hacia China cayeron un 57% y aumentaron un 9% a los Estados unidos.

En total, el país envío mercancías por US$4.429 millones, con una disminución marcada en comparación con julio del 2024, por la caída del 25,6% en las ventas externas del grupo de Combustibles y productos de industrias extractivas.

Disminución en las exportaciones de combustible le pasaron cuenta de cobro al país:

E acuerdo con el DANE, “este comportamiento se explicó principalmente por la disminución de las ventas de Hulla, coque y briquetas (-45,8%) y Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-17,1%) que contribuyeron en conjunto con 27,3 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo”.

Sin embargo, otros sectores, como el de manufacturas registraron un crecimiento en las exportaciones del 11,8%, que llegó al 31% en productos agropecuarios, alimentos y bebidas.

“En el mes de julio de 2025 en comparación con julio de 2024, la disminución de las exportaciones del grupo Otros sectores (-1,6%) se explicó fundamentalmente por la caída de las exportaciones de Oro no monetario que aportó 1,8 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo”, precisó la entidad.

Cifras de exportaciones hacia China y los Estados Unidos dieron de qué hablar:

En su boletín técnico, el Dane dio a conocer que en el mes a analizar “Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 31,7% en el valor FOB total exportado”.

Y a otros países, como Panamá, Brasil, India, Canadá, Países Bajos y Ecuador, también se enviaron cargas millonarias.

Sin embargo y “en comparación con julio de 2024, la disminución en las ventas a Panamá y China aportó en conjunto 6,5 puntos porcentuales negativos a la variación total de las exportaciones (-4,1%)”.