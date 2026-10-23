Resultado Super Astro Sol hoy, 23 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Hay números que llaman la atención apenas aparecen: el 1111, el 2020 o el 7777 son ejemplos de combinaciones fáciles de recordar por sus cifras repetidas. Para algunos jugadores, estas secuencias tienen un atractivo especial, aunque en los sorteos de suerte y azar no cuentan con ninguna ventaja sobre las demás.

Este 23 de octubre, el Super Astro Sol realizará una nueva extracción en Colombia y cualquiera de las combinaciones permitidas podría convertirse en la ganadora.

La expectativa estará puesta en las cuatro cifras que se conozcan durante la tarde, así como en el signo zodiacal que las acompañará.

El resultado se sumará a los registros de octubre y permitirá a los participantes comprobar sus apuestas.

Resultado del Super Astro Sol hoy 23 de octubre de 2026

A las 4:00 de la tarde de este 23 de octubre de 2026, se realizó el sorteo más reciente del Super Astro Sol y la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Los participantes podrán comparar esa información con sus apuestas y establecer si cumplen las condiciones correspondientes a alguna de las categorías de premios.

La combinación también quedará registrada en el historial del juego, junto con los resultados de las jornadas anteriores.

¿Los números repetidos tienen más posibilidades de ganar en el Super Astro Sol?

Una combinación como 3333 puede parecer menos común que otra formada por cuatro cifras diferentes. Sin embargo, desde el punto de vista de la probabilidad, ambas tienen las mismas posibilidades de aparecer en una extracción aleatoria.

Esto ocurre porque cada secuencia específica representa una opción entre las 10.000 combinaciones posibles de cuatro cifras, desde 0000 hasta 9999.

La presencia de números consecutivos, cifras iguales o fechas reconocibles no modifica esa condición.

Por ejemplo, escoger 1234 no ofrece una ventaja matemática frente a 8888, del mismo modo que una combinación que haya aparecido anteriormente no queda descartada para futuras jornadas.

En el Super Astro también debe tenerse en cuenta el signo zodiacal seleccionado, pues forma parte de la apuesta y de las condiciones para acceder a los premios.

De esta manera, las cuatro cifras no son el único elemento que debe revisarse al consultar el resultado oficial.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.