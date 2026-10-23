Equipo de seguridad de J Balvin empujó a reportero en la calle y generó revuelo en redes

Una nueva polémica ha sido protagonizada por parte del grupo de seguridad del cantante J Balvin, quien, en días recientes, estuvo de celebración en Nueva York al participar en la apertura de un nuevo restaurante de su amigo Daddy Yankee.

El momento, que quedó documentado por las cámaras de los presentes, ya ha generado un amplio debate por la actitud del grupo de seguridad del antioqueño a diferencia de otros artistas que también llegaron al mismo recinto.

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¿Qué pasó con la seguridad de J Balvin?

En horas recientes, la mirada de la prensa internacional se centró en la llegada de todos los artistas que hicieron parte del evento inaugural del nuevo restaurante de Daddy Yankee en Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, la llegada de la prensa local no fue del agrado para todos los presentes ya que algunos guardas de seguridad impidieron a toda costa las entrevistas con las estrellas.

Este fue el caso de un reportero del medio internacional Despierta América, identificado como Bryan Mejía, quien aseguró que fue empujado por parte de uno de los encargados de la seguridad de José Osorio cuando este se encontraba ingresando al recinto.

Pese a que el hombre aseguró que no iba a preguntar nada indebido, el grupo de seguridad no permitió que el periodista se acercara al paisa. Aunque Balvin ofreció unas pequeñas palabras sobre su amigo Daddy Yankee, finalmente este ingresó a su vehículo sin dar declaraciones.

¿Qué ocurrió con los demás artistas?

Según el mismo medio internacional, la situación se tornó distinta ante la llegada del cantante Daddy Yankee ya que el hombre, aunque tampoco ofreció declaraciones, decidió saludar abiertamente a la prensa que se encontraba cubriendo la llegada de los artistas en la calle.

Finalmente, el periodista protagonista del hecho mencionó que, a diferencia de los demás cantantes, Myke Towers fue el único artista que detuvo su caminata y decidió ofrecer declaraciones sobre sus próximos trabajos musicales y su relación amistosa con el puertorriqueño.