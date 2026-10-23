¿Gobierno contempla subir impuestos por el recorte fiscal? Director de Planeación respondió

Durante el Congreso Colombiano de Construcción 2026 de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago, hizo un importante anuncio.

En medio de una rueda de prensa, Buitrago se refirió al plan de ajuste fiscal que el Gobierno presentará próximamente, el cual será una medida para tratar de mejorar la complicada situación financiera del país.

Los retos para el país tras el terremoto y el fenómeno de El Niño

Su intervención en el Congreso de Camacol se centró en este tema y, de acuerdo con lo recopilado por el diario La República, el director apuntó que el crecimiento de 2026 podría cerrar en un 2.4 %, siendo el terremoto del 10 de agosto el hecho que más cambió los planes.

Ahora bien, precisó que la meta de crecimiento es del 6 %; pero para llegar a esa habría que reducir el tamaño del Estado o, lo que se traduce, en apretarse el cinturón en varias entidades.

Sumado a ello, el papel que pueda tener la inversión privada extranjera puede ser clave. En ese orden de ideas, recalcó que la sostenibilidad de las finanzas públicas se vuelve una obligación en aras de llegar a ese escenario positivo para la nación.

“No se tiene contemplado subirlos”: respuesta del director

Aparte del terremoto, otro aspecto que ha modificado las proyecciones económicas ha sido el fenómeno de El Niño. Teniendo en cuenta que el fenómeno meteorológico podría extenderse hasta marzo, Buitrago dijo que el panorama es adverso.

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“Puede ser El Niño más fuerte de los últimos 30 años, que los embalses se pueden bajar a 19 % o 20 %”, precisó en declaraciones recogidas por La República.

Posteriormente, el director ofreció una rueda de prensa en la que le preguntaron si en el plan de ajuste fiscal se tiene en mente modificar impuestos, a lo cual respondió lo siguiente: “Por ahora no se tiene contemplado ni subirlos ni queremos apretar a los contribuyentes. Queremos generar las condiciones para que llegue la inversión (nacional e internacional)”.