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Confirman fecha de pago de 230 mil pesos a colombianos en este mes de abril: anótelo

Desde el DPS dieron a conocer la fecha oficial del pago de este tercer ciclo.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
10:36 a. m.
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Prosperidad Social ha confirmado que la dispersión de recursos para el ciclo 3 de Colombia Mayor está programada para iniciar el 15 de abril de 2026. Esta fecha marca el comienzo de una entrega escalonada que busca llegar a más de 1.6 millones de adultos mayores en todo el territorio nacional.

Es importante recordar que, aunque la fecha de inicio es general, en algunas regiones se implementa el sistema de "pico y cédula" para evitar aglomeraciones en los puntos de recaudo.

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Se estima que el proceso de pago se extienda hasta finales de mes, brindando un margen amplio para que los beneficiarios se acerquen a retirar su subsidio.

Cobros de Colombia Mayor tendrán cambio

Uno de los puntos que más dudas ha generado es la relación con el Banco Agrario. La entidad financiera aclaró recientemente que ya no es la operadora encargada de la entrega de estos subsidios en 2026. Esta decisión responde a los nuevos procesos de licitación de Prosperidad Social para optimizar la entrega de transferencias monetarias.

En su lugar, los pagos se están realizando a través de la Unión Temporal de Pago Postal, que incluye a los operadores
SuperGIROS y SuRed.

Con este cambio, se han habilitado más de 31.000 puntos de pago en todo el país, incluyendo zonas rurales dispersas, con el fin de que los abuelos no tengan que realizar largos desplazamientos.

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Para este tercer ciclo de abril, los montos se mantienen bajo la estructura de priorización establecida:

  • Menores de 80 años: Recibirán el pago básico de $80.000.
  • Mayores de 80 años: Gracias a la reforma de protección social, muchos beneficiarios en este rango de edad están recibiendo un monto incrementado que puede llegar hasta los $230.000 dependiendo de su nivel de vulnerabilidad y priorización en el sistema.

Para consultar si usted aplica a este pago de tercer ciclo, mediante este link podrá hacerlo: https://prosperidadsocial.gov.co/colombia-mayor/.

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