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¡Pilas! Fecha del último Black Friday 2026 y sus descuentos

Prepárese para aprovechar múltiples días de descuentos, ofertas imperdibles y compras seguras.

black friday marcas
Foto: Freepik

Mateo Alfonso Rey

octubre 14 de 2026
08:55 p. m.
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La temporada de mayores ofertas y rebajas del año entra en su recta definitiva. Para los ciudadanos que ya se encuentran planificando con anticipación la adquisición de sus regalos navideños o que desean renovar diversos artículos personales y del hogar al mejor precio, se ha confirmado de manera oficial que el último Black Friday del 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 27 de noviembre.

Esta jornada se consolida como una de las estrategias comerciales más importantes para dinamizar la economía y ofrecer alivios financieros a los compradores en el tramo final del año.

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El conocido popularmente como Black Friday o "Viernes Negro" se ha convertido, con el paso de los años, en una de las tradiciones comerciales con mayor arraigo a nivel global y local.

¿Qué descuentos habrá en esta jornada?

Durante esta fecha, una gran variedad de establecimientos comerciales, grandes superficies, marcas reconocidas y diversos emprendimientos despliegan campañas masivas con rebajas históricas.

Especialistas en finanzas personales y consumo sugieren aprovechar esta fecha clave para mitigar el impacto económico que suele representar el mes de diciembre. Adelantar las compras navideñas durante el Black Friday permite evitar las congestiones físicas y virtuales de última hora, así como esquivar el encarecimiento repentino de los productos debido al aumento de la demanda propia de la temporada decembrina.

Asimismo, la jornada representa una oportunidad de oro para los comerciantes, quienes buscan optimizar sus inventarios y repuntar sus cifras de ventas antes de darle la bienvenida al nuevo año.

Con el calendario sobre la mesa y la fecha fijada para el 27 de noviembre de 2026, los ciudadanos tienen el tiempo perfecto para organizar sus finanzas, preparar su lista de deseos y asegurar que su dinero rinda al máximo en esta última gran fiesta de ofertas del año.

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