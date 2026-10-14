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Defensoría se pronuncia por ataque con drones contra el Ejército en Chocó

Nueve uniformados resultaron heridos por el ataque ocurrido en San José del Palmar.

Defensoría del Pueblo.
Foto: Defensoría del Pueblo.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 14 de 2026
08:22 p. m.
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La Defensoría del Pueblo se pronunció por el ataque con explosivos ocurrido este miércoles 14 de octubre en San José del Palmar, Chocó.

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Este municipio se encuentra recuperándose del devastador terremoto del 10 de agosto, el cual tuvo como epicentro este punto.

Nueve soldados quedaron heridos

De acuerdo con lo informado por la Décimo Quinta Brigada de la Séptima División del Ejército, el ataque fue contra las tropas del Batallón de Ingenieros Militares n.º 15 general Julio Londoño Londoño.

Los explosivos fueron lanzados desde aeronaves no tripuladas (drones) y el grupo detrás del crimen fue el Frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Nueve uniformados resultaron afectados y fueron llevados a Medellín para la atención médica especializada.

ELN estuvo detrás del crimen

“Rechazamos esta acción criminal que demuestra una vez más el uso indiscriminado de aeronaves no tripuladas cargadas con dispositivos explosivos, las cuales vulneran los derechos humanos e infringen las normas del derecho internacional humanitario”, declaró el Ejército.

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Por su parte, la Defensoría indicó que, si bien no se reportaron civiles heridos, sostuvo que el atentado y demás actos violentos han generado un ambiente de terror entre los habitantes.

La entidad recordó la alerta temprana 007 de 2025, la cual fue emitida para San José del Palmar y el resto del suroriente del Chocó por la expansión de los grupos armados.

Asimismo, les hizo un llamado a los grupos criminales a que no utilicen el derecho internacional humanitario como excusa para atacar a la fuerza pública, a respetar la vida y no emplear métodos de guerra.

De igual forma, les solicitó a las autoridades locales que pongan en marcha mecanismos de prevención y contingencia. Para el Gobierno, precisó que se deben fortalecer las respuestas oportunas en aras de evitar posibles desplazamientos o restricciones de movilidad.

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