Fenalco confirmó su retiro oficial de la Mesa de Concertación Salarial

La Federación Nacional de Comerciantes confirmó oficialmente que no participará en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Esto, luego de que el Gobierno Nacional anunciara de forma anticipada el aumento del salario mínimo para 2025, sin esperar la deliberación formal exigida.

Fenalco no participará en la Mesa de Concertación Salarial

En una carta, el gremio señaló que la comunicación pública de la cifra, hecha por el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, constituye una decisión “populista” y “sin soporte técnico”, tomada incluso antes de que el ministro de Trabajo presentara una propuesta oficial en el marco de la mesa.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, cuestionó duramente la actuación del Ejecutivo, afirmando que la decisión vulnera el principio del tripartismo y desvirtúa el proceso de concertación salarial.

“El Gobierno tomó una determinación anticipada, sin discusión y sin rigor técnico, lo que vacía el diálogo social, desconoce compromisos internacionales y genera inseguridad sobre la institucionalidad laboral del país”, afirmó.

Según el gremio, la propuesta divulgada por el presidente y el ministro del Interior contempla un incremento de dos dígitos que supera ampliamente el IPC y la productividad, lo que, advirtieron, “carece de sustento y envía una señal negativa para la estabilidad económica”.

También, alertó que un aumento desproporcionado del salario mínimo podría agravar la informalidad laboral, deteriorar el empleo y afectar especialmente a las pequeñas empresas y a los hogares de menores ingresos, quienes serían los primeros en enfrentar los impactos del encarecimiento de la mano de obra.

Fenalco rechaza anuncio del Gobierno sobre salario mínimo 2026

“Esto expone al país a mayores riesgos en materia de empleo, informalidad e inflación. Los trabajadores, las pequeñas empresas y los hogares de menores ingresos serán los primeros afectados por esta forma de proceder”.

El gremio insistió en que la definición del salario mínimo debe basarse en análisis técnicos, cálculos responsables y un proceso transparente entre las partes, y no en anuncios políticos difundidos sin deliberación.

En su comunicado, Fenalco reiteró su voluntad de participar en procesos de concertación genuinos. Sin embargo, señaló que asistir a una mesa donde las decisiones ya fueron anunciadas unilateralmente equivaldría a legitimar un mecanismo “meramente simbólico. No es posible avalar una práctica que contradice la esencia misma de la concertación”.