"Un verdadero sinsentido": respuesta de Fenalco tras propuesta de Benedetti sobre salario mínimo 2026

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, criticó duramente la reciente declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que el salario mínimo para 2026 podría alcanzar los $1.800.000.

En un trino publicado este miércoles, el presidente de Fenalco calificó la propuesta como “un verdadero sinsentido” y advirtió que representaría un incremento del 26,44% frente al salario actual, lo que, según él, podría desencadenar una espiral inflacionaria.

Último aumento del salario mínimo bajo Petro genera tensión entre gremios

“Ministro, ministro, qué bien le vendrían unas clases de introducción a la economía”, escribió Cabal, quien acusó al gobierno de Gustavo Petro de actuar con “desprecio por los canales de diálogo y concertación con el sector privado”.

El líder gremial comparó la propuesta con las políticas salariales de Venezuela bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y señaló que el aumento sería una estrategia electoral populista. Este sería el último ajuste salarial del cuatrienio del presidente Petro, tras incrementos del 16%, 12% y 9,53% en los años anteriores.

¿Qué dijo Armando Benedetti sobre el salario mínimo 2026?

En un video difundido en sus redes sociales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió el proyecto económico del presidente Gustavo Petro, calificándolo como “el mejor que le puede servir a un trabajador”.

El funcionario destacó que, desde el inicio del actual gobierno, el salario mínimo ha experimentado incrementos significativos, alcanzando actualmente más de 1.600.000 pesos mensuales al incluir el auxilio de transporte.