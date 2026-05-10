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Más de 18.000 vacantes en la cuarta Megaferia de empleo de Bogotá: inscripciones ya están abiertas

Corferias recibirá a más de 180 empresas con ofertas en diferentes sectores económicos el próximo 15 de octubre.

Megaferia de empleo en Bogotá, octubre 15 de 2026.
Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
02:29 p. m.
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La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en conjunto con la Alcaldía de Bogotá, informó que ya se encuentran disponibles las inscripciones para hacer parte de la cuarta Megaferia de Empleo que se desarrollará el próximo 15 de octubre en Corferias.

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Serán más de 18.000 vacantes de diferentes perfiles las que podrán encontrar los asistentes a través de más de 180 empresas. Uno de los requisitos indispensables para poder asistir a la feria es realizar la previa inscripción, qué además le permitirá al interesado recibir un correo con información y recomendaciones para construir una buena hoja de vida y cómo afrontar una entrevista de trabajo.

Los interesados puedes inscribirse a través del siguiente link: https://desarrolloeconomico.gov.co/megaferia/

18.000 vacantes en diferentes sectores económicos

Comercio, construcción, servicios financieros, logística, salud, turismo, gastronomía, tecnologías de la información y comunicaciones e industrias creativas serán algunos de los sectores en los que se podrán encontrar ofertas; durante la jornada, 30 empresas realizarán procesos de preselección para que los aspirantes conecten y avancen directamente desde la feria.

De igual forma, personas con diferentes perfiles laborales y experiencia podrán aplicar a las ofertas disponibles: serán 12,398 dirigidas a jóvenes entre 18 y 28 años; 11.286 a mujeres; 1.180 a personas mayores de 50 años y 711 a personas con discapacidad. En cuanto a experiencia laboral, 5.245 vacantes no la requieren, mientras que 4.902 estarán dirigidas a perfiles profesionales.

Desde la entidad, recomiendan a los interesados consultar las vacantes disponibles en la plataforma de inscripción para prepararse de la mejor manera y llegar a establecer una conversación directamente con la empresa que tiene la oferta que más se ajusta a su perfil.

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Dos pabellones de Corferias habilitados para la Megaferia de Empleo

Los pabellones 1 y 3 de Corferias estarán debidamente adaptados para recibir a los ciudadanos que están en busca de empleo; el pabellón 1, además de contar con ofertas disponibles para mayores de 50 años y en sectores de turismo y gastronomía, también tendrá en el segundo piso a las 30 empresas que realizarán directamente los procesos de preselección.

Por su parte, en el pabellón 3 se reunirán los demás sectores económicos junto con el stand principal de la Agencia de Empleo de Bogotá, en el que los asistentes podrán consultar cualquier información acerca de la feria.

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