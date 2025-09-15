Anuncian nueva feria de vivienda usada para miles de familias en el país: estas serán las fechas

Uno de los mayores objetivos para las familias en Colombia es tener una vivienda propia. Para ello, entidades como el Fondo Nacional del Ahorro han dado a conocer diferentes opciones para cumplir con ello.

De acuerdo a los datos entregados por la entidad, durante la última feria de vivienda que se llevó a cabo en Bogotá, el FNA superó todas las expectativas con una participación de más de 12.000 asistentes, la preaprobación de 3.400 solicitudes de crédito y un movimiento económico superior a los 317 mil millones de pesos, reflejando la confianza de los colombianos en la entidad.

Gracias a estos resultados, desde la entidad estatal anunciaron una nueva feria de vivienda en el método de usada, algo que llama la atención a miles de familias para opciones reales de vivienda con beneficios especiales.

Fechas de la nueva feria de vivienda usada en Colombia

De acuerdo a lo mencionado, esta feria se llevará a cabo desde el 15 de septiembre, hasta el 20 de este mismo mes.

La entidad anunció que las jornadas de atención se llevarán a cabo en más de 20 ciudades del país, con horarios extendidos de lunes a sábado y asesoría personalizada de expertos.

Los ciudadanos interesados podrán conocer las ventajas de adquirir vivienda usada, como tiempos de ocupación más rápidos y ubicación en barrios consolidados con acceso a servicios y transporte.

“En el Fondo Nacional del Ahorro sabemos que cada familia tiene un sueño; nuestro propósito es ayudarles a convertirlo en hogar. Con la Semana de la Vivienda Usada queremos demostrar que pasar de sueño a dueño sí es posible con asesoría cercana y condiciones justas, pensadas para los colombianos”, dijo; Laura Roa Zeidán, presidenta del FNA.

La Semana de la Vivienda Usada del FNA estará disponible en más de 20 ciudades del país, con puntos de atención ubicados estratégicamente para facilitar el acceso de los interesados.

Estas son las ciudades donde se centrará esta feria:

Acacías: Calle 14 No. 21-71/73 – Al frente de la antigua escuela normal. (Atención: lunes, martes, miércoles y viernes de 8:00 a 1.00 p.m. y de 2:00 a 4:00 p.m. y sábado 8:00 a.m. a 3:00 p.m.)

Apartadó: Calle 95 No. 99-11 – Diagonal a la oficina EPM.

Armenia: Calle 21 #16 - 30 – Frente al Banco Popular, diagonal al Banco de la República, junto a Torre Colseguros.

Barranquilla: Calle 93 # 47–131 – Cerca al SAO de la 93.

Bogotá – Ángel: Calle 19 # 6-68 – Cerca al Edificio Bacatá.

Bogotá – CNA: Calle 12 # 65–11 – Frente a Plaza Central, Zona Industrial.

Bogotá – Soacha: Cra. 7 # 30B-139 – C.C. Gran Plaza Soacha, Local 2-218-A.

Bogotá – Suba: Transversal 60 #128A-68 – Cerca al concesionario.

Bucaramanga: Cra. 36 #51-48 – Barrio Cabecera, junto a Notaría Novena.

Cali – Américas: Av. de las Américas No. 22N-47 – Cerca a la Torre de Cali.

Cali – Guadalupe: Cra. 56 No. 5-80 Av. Guadalupe – Cerca a la Plaza de Toros y McDonald’s.

Cartagena: Calle Arsenal No. 8B-121 – Cerca al Centro de Convenciones.

Cúcuta: Calle 12A #2E-48 – Barrio Quinta Vélez, cerca al C.C. Ventura.

Florencia: Cra. 13 No. 11-72 – Barrio San Francisco, diagonal a Bomberos.

Ibagué: Calle 64 #7-24 – Cerca al C.C. Multicentro.

Manizales: Calle 20 No. 22-27, Local 2 – Edificio Cumanday.

Medellín: Cra. 55 No. 42-90, Locales 203-204 – Plaza La Libertad.

Pasto: Calle 20 No. 26-38 – Junto al Comando de Policía Nariño.

Pereira: Calle 19 #6-48, Local 211 – C.C. Alcides Arévalo, a una cuadra de Plaza Bolívar.

Popayán: Cra. 7 No. 1N-27 – Frente al Edificio Negret.

Rionegro: Calle 49 No. 50-59 – C.C. Ganadero, Locales 108-110.

San José del Guaviare: Torre Comercial Santa Cruz, Locales 204 y 205.

Santa Marta: Calle 22 #7-66 – Cerca a Olímpica y Porvenir.

Tunja: Cra. 11 #21-87 – A cuatro cuadras del centro histórico.

Villavicencio: Cra. 38 #20-66 – Diagonal a la Cámara de Comercio.

Yopal: Calle 8 #18-49 – A una cuadra de la Gobernación.