CANAL RCN
Economía

Anuncian nueva feria de vivienda usada para miles de familias en el país: estas serán las fechas

En este evento, las familias colombianas encontrarán opciones reales de vivienda con beneficios especiales.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
10:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Uno de los mayores objetivos para las familias en Colombia es tener una vivienda propia. Para ello, entidades como el Fondo Nacional del Ahorro han dado a conocer diferentes opciones para cumplir con ello.

De acuerdo a los datos entregados por la entidad, durante la última feria de vivienda que se llevó a cabo en Bogotá, el FNA superó todas las expectativas con una participación de más de 12.000 asistentes, la preaprobación de 3.400 solicitudes de crédito y un movimiento económico superior a los 317 mil millones de pesos, reflejando la confianza de los colombianos en la entidad.

Bogotá lanza su primera Feria de Mejoramiento de Vivienda: ¿Para quiénes aplica?
RELACIONADO

Bogotá lanza su primera Feria de Mejoramiento de Vivienda: ¿Para quiénes aplica?

Gracias a estos resultados, desde la entidad estatal anunciaron una nueva feria de vivienda en el método de usada, algo que llama la atención a miles de familias para opciones reales de vivienda con beneficios especiales.

Fechas de la nueva feria de vivienda usada en Colombia

De acuerdo a lo mencionado, esta feria se llevará a cabo desde el 15 de septiembre, hasta el 20 de este mismo mes.

La entidad anunció que las jornadas de atención se llevarán a cabo en más de 20 ciudades del país, con horarios extendidos de lunes a sábado y asesoría personalizada de expertos.

Los ciudadanos interesados podrán conocer las ventajas de adquirir vivienda usada, como tiempos de ocupación más rápidos y ubicación en barrios consolidados con acceso a servicios y transporte.

“En el Fondo Nacional del Ahorro sabemos que cada familia tiene un sueño; nuestro propósito es ayudarles a convertirlo en hogar. Con la Semana de la Vivienda Usada queremos demostrar que pasar de sueño a dueño sí es posible con asesoría cercana y condiciones justas, pensadas para los colombianos”, dijo; Laura Roa Zeidán, presidenta del FNA.

La Semana de la Vivienda Usada del FNA estará disponible en más de 20 ciudades del país, con puntos de atención ubicados estratégicamente para facilitar el acceso de los interesados.

Estas son las ciudades donde se centrará esta feria:

Acacías: Calle 14 No. 21-71/73 – Al frente de la antigua escuela normal. (Atención: lunes, martes, miércoles y viernes de 8:00 a 1.00 p.m. y de 2:00 a 4:00 p.m. y sábado 8:00 a.m. a 3:00 p.m.)
Apartadó: Calle 95 No. 99-11 – Diagonal a la oficina EPM.
Armenia: Calle 21 #16 - 30 – Frente al Banco Popular, diagonal al Banco de la República, junto a Torre Colseguros.
Barranquilla: Calle 93 # 47–131 – Cerca al SAO de la 93.
Bogotá – Ángel: Calle 19 # 6-68 – Cerca al Edificio Bacatá.
Bogotá – CNA: Calle 12 # 65–11 – Frente a Plaza Central, Zona Industrial.
Bogotá – Soacha: Cra. 7 # 30B-139 – C.C. Gran Plaza Soacha, Local 2-218-A.

Propietarios de vivienda en Colombia tendrían importante gasto adicional con reforma tributaria
RELACIONADO

Propietarios de vivienda en Colombia tendrían importante gasto adicional con reforma tributaria

Bogotá – Suba: Transversal 60 #128A-68 – Cerca al concesionario.
Bucaramanga: Cra. 36 #51-48 – Barrio Cabecera, junto a Notaría Novena.
Cali – Américas: Av. de las Américas No. 22N-47 – Cerca a la Torre de Cali.
Cali – Guadalupe: Cra. 56 No. 5-80 Av. Guadalupe – Cerca a la Plaza de Toros y McDonald’s.
Cartagena: Calle Arsenal No. 8B-121 – Cerca al Centro de Convenciones.
Cúcuta: Calle 12A #2E-48 – Barrio Quinta Vélez, cerca al C.C. Ventura.
Florencia: Cra. 13 No. 11-72 – Barrio San Francisco, diagonal a Bomberos.
Ibagué: Calle 64 #7-24 – Cerca al C.C. Multicentro.
Manizales: Calle 20 No. 22-27, Local 2 – Edificio Cumanday.
Medellín: Cra. 55 No. 42-90, Locales 203-204 – Plaza La Libertad.
Pasto: Calle 20 No. 26-38 – Junto al Comando de Policía Nariño.
Pereira: Calle 19 #6-48, Local 211 – C.C. Alcides Arévalo, a una cuadra de Plaza Bolívar.
Popayán: Cra. 7 No. 1N-27 – Frente al Edificio Negret.
Rionegro: Calle 49 No. 50-59 – C.C. Ganadero, Locales 108-110.
San José del Guaviare: Torre Comercial Santa Cruz, Locales 204 y 205.
Santa Marta: Calle 22 #7-66 – Cerca a Olímpica y Porvenir.
Tunja: Cra. 11 #21-87 – A cuatro cuadras del centro histórico.
Villavicencio: Cra. 38 #20-66 – Diagonal a la Cámara de Comercio.
Yopal: Calle 8 #18-49 – A una cuadra de la Gobernación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dian

DIAN da a conocer fechas claves para personas que deben declarar renta: téngalo en cuenta

Secretaria de Movilidad

¿Qué tipo de luces deben llevar las motos en Colombia? Ley es clara con ello y la multa saldría costosa

Finanzas personales

Bancos que dan crédito con garantía hipotecaria a personas reportadas en centrales de riesgo: tome nota

Otras Noticias

Bogotá

VIDEO | Momentos de pánico durante velorio en Bogotá: hombre sacó un arma y disparó

Este hombre comenzó a disparar al aire, lo cual hizo que los vecinos sintieran miedo.

Europa

El estafador de Tinder original y por el que se realizó el documental de Netflix, fue capturado: esto se sabe

El hombre descargaba la aplicación, engañaba a las mujeres y se quedaba con grandes sumas de dinero. Esto se sabe de su captura.

Atlético Nacional

¿Javier Gandolfi renunciará tras el error en Atlético Nacional con los cuatro extranjeros?

EPS

Supersalud se pronuncia sobre informe de la Contraloría acerca de la Nueva EPS

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 15 de septiembre de 2025