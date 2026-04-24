Nueva Feria de vivienda en Bogotá 2026: fechas, lugar y cómo acceder a beneficios

Bogotá se prepara para una nueva oportunidad para quienes sueñan con tener casa propia. En el marco de las estrategias de acceso a vivienda, la ciudad realizará una feria especial donde los ciudadanos podrán conocer proyectos, opciones de financiación y recibir asesoría personalizada en un solo lugar.

La iniciativa hace parte del trabajo de la Secretaría Distrital del Hábitat dentro del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, que busca acercar soluciones reales de vivienda a las familias de la capital.

Una feria para acercarse al sueño de la vivienda propia

La feria de vivienda organizada junto a Colsubsidio se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de abril en el Cubo Colsubsidio, ubicado en la avenida NQS o carrera 30 #52 - 77 en Bogotá.

El evento estará abierto desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., y reunirá en un solo espacio a constructoras, entidades financieras y asesores que explicarán de manera sencilla cómo acceder a vivienda propia.

“¡Cumplir el sueño de tener casa propia en Bogotá, sí es posible!”, es el mensaje con el que la organización invita a los ciudadanos a participar y aprovechar esta oportunidad.

Asesoría, subsidios y proyectos en un solo lugar

Durante la feria, los asistentes podrán conocer diferentes proyectos de vivienda disponibles en la ciudad y recibir información sobre subsidios y apoyos económicos que facilitan la compra de un hogar.

También habrá charlas orientadas a explicar los pasos para acceder a crédito y resolver dudas sobre los procesos de compra, lo que permite que las familias tomen decisiones más informadas.

Las ferias de vivienda en Bogotá se han convertido en un espacio clave para conectar la oferta inmobiliaria con la ciudadanía, especialmente para quienes buscan alternativas más accesibles para construir patrimonio.

Con esta nueva edición, la capital refuerza su apuesta por facilitar el acceso a vivienda digna y acompañar a las familias en uno de los proyectos más importantes de sus vidas.