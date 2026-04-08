Feria reunirá 44 proyectos de vivienda en siete ciudades de Colombia: estas son las opciones disponibles

Del 1 al 31 de agosto se realizará la un evento que reunirá proyectos de vivienda VIS y No VIS en siete ciudades del país, en un momento en el que el sector inmobiliario enfrenta una desaceleración en las ventas y busca acercar diferentes alternativas a quienes planean comprar vivienda.

La Feria Colpatria 2026 contará con una oferta de 44 proyectos de vivienda ubicados en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Montería e Ibagué. Durante el evento, los interesados podrán conocer opciones de vivienda de interés social (VIS) y No VIS, así como revisar alternativas de financiación para la compra de un inmueble.

La oferta de la feria estará conformada en un 60% por proyectos VIS y un 40% por vivienda No VIS, con inmuebles cuyos precios van desde $160 millones hasta $2.000 millones.

¿Qué tipo de viviendas estarán disponibles durante la feria?

Según informó Constructora Colpatria, la feria reunirá proyectos dirigidos tanto a quienes buscan comprar su primera vivienda como a personas interesadas en cambiar de inmueble o realizar una inversión en finca raíz.

Claudia Liliana Rendón Martínez, gerente comercial y de mercadeo de Constructora Colpatria para Colombia y México, señaló que actualmente los compradores realizan un análisis más detallado antes de tomar una decisión.

"La vivienda sigue siendo una de las principales alternativas de inversión y construcción de patrimonio para los colombianos y, precisamente por eso, hoy vemos compradores que toman decisiones con mayor información y planeación. Más que elegir un inmueble, las personas evalúan cómo esa inversión se ajusta a sus objetivos financieros y a su proyecto de vida".

Durante la feria también habrá información sobre las opciones de financiación disponibles y las características de cada proyecto, con el propósito de que los interesados cuenten con más elementos para comparar antes de tomar una decisión de compra.

Sector de vivienda ha sido uno de los más afectados en Colombia

La Feria Colpatria estará disponible durante todo el mes de agosto. Quienes deseen conocer el listado completo de proyectos y obtener más información sobre la oferta de vivienda podrán consultar los canales oficiales de Constructora Colpatria.

Esta actividad se desarrolla en un contexto desafiante para el mercado de vivienda en Colombia, pues de acuerdo con cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), durante el primer semestre de 2026 las ventas de vivienda nueva registraron una disminución del 9,9%, mientras que los lanzamientos de nuevos proyectos cayeron 15,8% y las iniciaciones de obra disminuyeron 19,6%.

En este escenario, espacios que reúnen diferentes proyectos inmobiliarios buscan facilitar que los compradores puedan comparar ofertas, conocer opciones de financiación y evaluar cuál alternativa se ajusta mejor a sus necesidades y capacidad económica.

Esta nota fue escrita con ayudad de la Inteligencia Artificial y revisada por un periodista del equipo de Noticias RCN.