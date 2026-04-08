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Por crisis energética en Chocó, protestas y bloqueos en cinco municipios cumplen 15 días

Los manifestantes mantienen bloqueos en las vías principales, como el corredor entre Quibdó y Pereira.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
11:49 a. m.
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Quibdó y otros cuatro municipios del Chocó completan ya 15 días de protestas por la mala prestación del servicio de energía. Las comunidades acusan directamente a la empresa Dispac de ser responsable de las fallas y exigen su salida del departamento.

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Los manifestantes mantienen bloqueos en las vías principales, como el corredor entre Quibdó y Pereira, donde cientos de vehículos permanecen varados. Entre ellos hay camiones con alimentos, gasolina y gas propano, lo que agrava la situación de abastecimiento en la capital chocoana.

Infraestructura obsoleta, crisis de inversión

Voceros de las comunidades denuncian que la red eléctrica del departamento lleva más de 20 años sin inversión y que la infraestructura, diseñada para 35 años, ya supera los 50, generando fallas graves. “Estamos a las puertas de un apagón en todo el Chocó”, advirtieron líderes del Medio Baudó.

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En la mesa de concertación con el Gobierno Nacional, los representantes de la protesta se levantaron de los diálogos y anunciaron un endurecimiento de las movilizaciones. Por ahora, los bloqueos se mantienen y se prevé que más municipios se unan al paro, que ya afecta a cinco de los 17 atendidos por Dispac.

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