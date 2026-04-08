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Colombia tendrá una nueva universidad pública y será para la Policía Nacional: así funcionará

La Policía Nacional tendrá su propia universidad pública en Colombia. Conozca cómo funcionará, qué programas ofrecerá y por qué será la número 36 del país.

Colombia tendrá una nueva universidad pública y será para la Policía Nacional: así funcionará
Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
11:16 a. m.
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La Dirección de Educación Policial (DIEPO), institución encargada de la formación académica de la Policía Nacional, avanza en su transformación para convertirse oficialmente en la universidad pública número 36 del país, un proceso que busca fortalecer la educación, la investigación y la preparación de los futuros uniformados.

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El reconocimiento llega luego de que el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) emitiera un concepto favorable para su carácter universitario, tras recibir también una evaluación positiva por parte de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES) y del Ministerio de Educación.

Así funcionará la nueva Universidad Policial de Colombia

Los avances del proyecto fueron presentados durante una sesión del Consejo Superior de Educación Policial (COSEP), en la que se socializó el Proyecto Educativo de la Universidad Policial (PEUP), documento que reúne la estrategia académica de la institución y articula el trabajo de 29 escuelas y centros de entrenamiento.

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La nueva universidad continuará adscrita a la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa, por lo que mantendrá su naturaleza institucional. Sin embargo, se convertirá en la primera institución de régimen especial en hacer parte del Sistema Universitario Estatal (SUE).

Durante la jornada, en la que participaron la secretaria de Gabinete, Alexandra González, y el director de la Policía Nacional, se destacó que la institución contará con:

  • Más de 60 programas académicos entre doctorados, maestrías, especializaciones, pregrados, tecnologías y programas técnicos.
  • Más de 25.000 estudiantes en procesos de formación y ascenso.
  • 23 programas acreditados en alta calidad.

¿Qué programas ofrecerá la Universidad Policial?

La Dirección de Educación Policial tiene una trayectoria que se remonta a la década de 1940, cuando fue creado el Departamento Docente de la Policía Nacional.

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Actualmente cuenta con una amplia oferta académica y acreditaciones de alta calidad.

Según la brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte, directora de Educación Policial, la nueva universidad ampliará su oferta con programas en ingeniería, ciencias básicas, ciencias sociales, humanidades y otras áreas del conocimiento.

En la actualidad, la institución dispone de 30 programas técnicos profesionales, siete tecnológicos y cinco universitarios, además de 22 posgrados, entre ellos un doctorado, cinco maestrías y trece especializaciones universitarias.

Con esta transformación, Colombia sumará oficialmente 36 universidades públicas, consolidando una nueva apuesta por fortalecer la educación superior y la formación especializada de quienes integran la Policía Nacional.

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