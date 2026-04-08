Las mejores tarjetas de crédito en Colombia, según sus beneficios

Las tarjetas de crédito con más beneficios en Colombia dejaron de competir únicamente por tasas de interés o cupos de crédito. Un reciente reporte de La República destaca cuáles son las opciones más atractivas según el tipo de beneficio, desde cashback y acumulación de millas hasta acceso a salas VIP, descuentos exclusivos y cuota de manejo cero.

¿Cuáles son las tarjetas de crédito con más beneficios en Colombia?

Elegir una tarjeta de crédito ya no depende solo del monto aprobado. Hoy, los bancos buscan atraer clientes con programas de recompensas adaptados a distintos perfiles de consumo.

Gráfica: La República

De acuerdo con el análisis de La República, estas son algunas de las tarjetas que más sobresalen por sus beneficios:

RappiCard Visa: destaca por ofrecer cashback en compras y no cobrar cuota de manejo.

Visa Avianca LifeMiles (Bancolombia): pensada para quienes desean acumular millas y acceder a bonos de bienvenida y beneficios para viajeros frecuentes.

Visa Signature Latam Pass: permite sumar millas Latam, además de ofrecer acceso a salas VIP y otros beneficios de viaje.

Mastercard Black (Bancolombia, BBVA, Davivienda y Banco de Bogotá): incluye acceso a salas VIP, Mastercard Airport Experience, seguros de viaje, concierge y ventajas internacionales.

Visa Infinite: ofrece beneficios premium como Visa Airport Companion, protección de compras, seguros y experiencias exclusivas.

American Express Platinum (Bancolombia): sobresale por sus seguros, experiencias gastronómicas, beneficios para viajeros y acceso a salas VIP.

Nu Mastercard: una de sus principales ventajas es la ausencia permanente de cuota de manejo y la administración completamente digital desde la aplicación.

CMR Mastercard Black (Banco Falabella): permite acumular CMR Puntos y acceder a descuentos en Falabella, Homecenter y comercios aliados.

¿Qué tarjeta de crédito conviene según el perfil del usuario?

La mejor tarjeta dependerá de los hábitos de consumo de cada persona.

Quienes viajan constantemente pueden encontrar mayor valor en las tarjetas que acumulan millas y ofrecen acceso a salas VIP, seguros internacionales y asistencia durante los viajes.

En ese grupo aparecen opciones como Visa Avianca LifeMiles, Visa Signature Latam Pass, Mastercard Black, Visa Infinite y American Express Platinum.

Por otro lado, quienes buscan ahorrar en las compras del día a día pueden inclinarse por alternativas con cashback o sin cuota de manejo.

La RappiCard Visa continúa siendo una de las más competitivas en devolución de dinero, mientras que Nu Mastercard mantiene una propuesta enfocada en bajos costos y gestión completamente digital.

También existen opciones dirigidas a consumidores frecuentes de determinadas cadenas comerciales. Es el caso de la CMR Mastercard Black, cuyos beneficios están orientados a quienes realizan compras recurrentes en Falabella, Homecenter y establecimientos aliados.

La competencia entre las entidades financieras sigue impulsando nuevas estrategias para atraer clientes. Más allá del cupo de crédito, hoy los beneficios adicionales pueden representar un ahorro importante o una mejor experiencia de uso, por lo que comparar las ventajas de cada producto antes de solicitarlo resulta cada vez más relevante.