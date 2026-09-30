Del café al mar: 40 adultos mayores de Neira cumplirán el sueño de conocer el Caribe tras el terremoto

Cuarenta adultos mayores de Neira, Caldas, cumplirán uno de los mayores anhelos de sus vidas: conocer el mar por primera vez. La iniciativa, impulsada por la Alcaldía a través del proyecto "Del café al mar", busca devolver la esperanza a quienes resultaron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, una emergencia que dejó profundas afectaciones emocionales y materiales en el municipio, considerado el más longevo de Colombia.

La emoción entre los beneficiarios ya es evidente. Para muchos de ellos, la posibilidad de viajar al Caribe parecía un sueño lejano que nunca llegaría a materializarse. Sin embargo, en medio de las dificultades que dejó el movimiento telúrico, esta experiencia se convirtió en una oportunidad para recuperar la ilusión y mirar hacia adelante.

Un viaje para reconstruir la esperanza

Según explicó la administración municipal, el proyecto fue concebido como una estrategia para brindar bienestar y alegría a los adultos mayores que atravesaron momentos difíciles tras el terremoto. La iniciativa permitirá que 40 abuelos vivan experiencias inéditas como viajar en avión, recorrer lugares históricos y contemplar por primera vez la inmensidad del mar.

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"El 10 de agosto se movió la tierra, pero nosotros creemos que tenemos que reconstruir esperanza", señalaron desde la Alcaldía al presentar el programa, que busca ofrecer un espacio de integración y reconocimiento a quienes han dedicado toda una vida al desarrollo del municipio.

La agenda incluye un intercambio cultural con comunidades de Cartagena, entre ellas pescadores y palenqueras, símbolos de tradición, resiliencia y cultura caribeña.

Los sueños no tienen edad

Entre los beneficiarios se encuentra doña Adalgisa Londoño, cuya alegría refleja el sentimiento compartido por los demás viajeros. La expectativa de ver el mar, sentir la brisa y conocer paisajes nunca antes vistos ha despertado una emoción difícil de describir para quienes durante décadas conservaron intacto ese deseo.

La travesía también incluirá un recorrido por el centro histórico de Cartagena y un paseo en catamarán por la bahía, actividades que marcarán un antes y un después en la vida de estos adultos mayores. Para personas como don Marino, quien nunca ha visto el mar, la noticia representó una de las mayores alegrías de su vida.

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Con esta iniciativa, Neira busca demostrar que, aun después de las adversidades, la esperanza puede volver a florecer. La historia de estos 40 abuelos confirma que los sueños no envejecen y que siempre hay tiempo para cumplir aquello que durante años pareció imposible.