Los cuatro permisos remunerados que puede solicitar en el trabajo con la reforma laboral

Moverse en bicicleta podría ganarle un permiso remunerado, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo.

noviembre 23 de 2025
08:47 p. m.
Con la reducción progresiva de la jornada laboral, que en julio del 2026 llegará a las 42 horas semanales, el día de la familia que los trabajadores colombianos podían solicitar una vez por semestre dejará de ser una obligación para las empresas.

Sin embargo, la reforma laboral plantea cuatro escenarios en los que los empleados pueden solicitar un permiso remunerado para ausentarse del trabajo y atender otros asuntos.

“El primero es para citas médicas con soporte, este permiso garantiza que el trabajador pueda cuidar su salud, sin perder su salario. El trabajador tiene que avisar con anticipación, presentar el soporte y procurar que la cita sea en horario laboral y el empleador debe autorizar la salida y pagar el día, sin descontar, ni sancionar, registrando la ausencia como un permiso remunerado”, indicó el Ministerio de Trabajo en un video explicativo.

Citas como acudiente y diligencias legales están también en la lista:

De acuerdo con la cartera de Trabajo, “el segundo permiso es para citas médicas como acudiente. Ser acudiente es un derecho protegido y los trabajadores pueden acompañar a sus hijos o hijas a citas médicas o escolares recibiendo el pago completo”.

En este caso, “el trabajador debe informar y justificar el motivo de la falla, presentar la citación y ser el acudiente registrado y el empleador debe permitir la ausencia, pagar el día, no exigir compensación y facilitar la conciliación familiar”.

El tercer permiso es para “diligencias legales, administrativas o judiciales”. Si el trabajador es citado a una audiencia o trámite oficial “puede asistir sin descuento salarial, luego de avisar con tiempo, presentar la citación y la constancia de asistencia”.

Mientras, el empleador “debe reconocer el día como laborado, guardar los soportes y no descontar ni sancionar” a sus trabajadores.

Moverse en bicicleta: ¿el nuevo día de la familia?

Y, finalmente, con la nueva reforma laboral, los trabajadores “tienen un día remunerado por ir al trabajo en bici. Cada seis meses, si utilizan la bicicleta como medio de transporte habitual, tienen derecho a un día libre pago”.

Para acceder a este beneficio, el trabajador debe “demostrar el uso habitual de la bicicleta, solicitar el permiso con cinco días de anticipación y acordar la fecha con su empleador”, que está en la obligación de verificar la condición de sus trabajadores, promover la movilidad sostenible y autorizar el día de pago.

